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В Тобольске третью неделю ищут пропавшего человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал в Тобольске 27 декабря 2021 года Фото:

В Тобольске более двух недель не могут найти пропавшего мужчину 1990 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в волонтерском центре, занятом поисками. Волонтеры также распространили в соцсетях ориентировку на пропавшего.

«Шанауров Игорь Валерьевич 1990 года рождения. 27.12.2021 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение не известно. Приметы: на вид 30-31 год; рост около 165 см; худощавого телосложения; глаза карие; волосы волнистые короткие», — говорится в ориентировке.

По информации поисковиков, пропавший был одет в черную вязаную шапку, пуховик темно-синего цвета с капюшоном, темно-серые джинсы, светло-коричневые ботинки. Всех обладающих информацией о мужчине просят обратиться к волонтерам или в полицию.

Мужчина пропал 27 декабря 2021 года
Фото:

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В Тобольске более двух недель не могут найти пропавшего мужчину 1990 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в волонтерском центре, занятом поисками. Волонтеры также распространили в соцсетях ориентировку на пропавшего. «Шанауров Игорь Валерьевич 1990 года рождения. 27.12.2021 ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение не известно. Приметы: на вид 30-31 год; рост около 165 см; худощавого телосложения; глаза карие; волосы волнистые короткие», — говорится в ориентировке. По информации поисковиков, пропавший был одет в черную вязаную шапку, пуховик темно-синего цвета с капюшоном, темно-серые джинсы, светло-коричневые ботинки. Всех обладающих информацией о мужчине просят обратиться к волонтерам или в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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