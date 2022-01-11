Лидер пермских коммунистов оправдала погромы в Казахстане

11 января 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Ксения Айтакова на митинге против QR-кодов вспомнила о протестах в Казахстане Фото: Данил Постаногов, URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Глава Пермского краевого комитета КПРФ, вице-спикер регионального парламента Ксения Айтакова выступила в поддержку протестов в Казахстане. На митинге против QR-кодов и принудительной вакцинации от COVID-19 она заявила, что на улицы казахстанских городов вышли не боевики, а обычные люди. При этом факты погромов и мародерства, которые на фоне протестов происходили в стране, лидер пермских коммунистов предпочла не упоминать. «Я не призываю ни к каким революциям и другим вещам, я просто хочу до всех вас донести мысль — отстаивайте свои права. Посмотрите, что делается в Казахстане. Это никакие не боевики, это люди, рабочие, которые борются за свои права, потому что там элементарно подняли цены», — заявила Айтакова. Она отметила, что в Перми происходит то же самое, и задалась вопросом: «Почему у нас народ сидит и не выражает свое мнение, не выражает свой протест? Сколько можно сидеть на диванах?». Протесты в Казахстане, переросшие в массовые беспорядки, начались 2 января. По мнению ряда политологов, за ними стоят не обычные жители, а группировки боевиков-исламистов. Очевидцы рассказали корреспондентам URA.RU, что изначально на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, вышедшие выразить свой протест, но позже профессиональные провокаторы устроили грабежи и беспорядки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Пермского краевого комитета КПРФ, вице-спикер регионального парламента Ксения Айтакова выступила в поддержку протестов в Казахстане. На митинге против QR-кодов и принудительной вакцинации от COVID-19 она заявила, что на улицы казахстанских городов вышли не боевики, а обычные люди. При этом факты погромов и мародерства, которые на фоне протестов происходили в стране, лидер пермских коммунистов предпочла не упоминать. «Я не призываю ни к каким революциям и другим вещам, я просто хочу до всех вас донести мысль — отстаивайте свои права. Посмотрите, что делается в Казахстане. Это никакие не боевики, это люди, рабочие, которые борются за свои права, потому что там элементарно подняли цены», — заявила Айтакова. Она отметила, что в Перми происходит то же самое, и задалась вопросом: «Почему у нас народ сидит и не выражает свое мнение, не выражает свой протест? Сколько можно сидеть на диванах?». Протесты в Казахстане, переросшие в массовые беспорядки, начались 2 января. По мнению ряда политологов, за ними стоят не обычные жители, а группировки боевиков-исламистов. Очевидцы рассказали корреспондентам URA.RU, что изначально на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, вышедшие выразить свой протест, но позже профессиональные провокаторы устроили грабежи и беспорядки.