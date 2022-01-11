Лидер пермских коммунистов оправдала погромы в Казахстане

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Ксения Айтакова на митинге против QR-кодов вспомнила о протестах в Казахстане Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Глава Пермского краевого комитета КПРФ, вице-спикер регионального парламента Ксения Айтакова выступила в поддержку протестов в Казахстане. На митинге против QR-кодов и принудительной вакцинации от COVID-19 она заявила, что на улицы казахстанских городов вышли не боевики, а обычные люди. При этом факты погромов и мародерства, которые на фоне протестов происходили в стране, лидер пермских коммунистов предпочла не упоминать.

«Я не призываю ни к каким революциям и другим вещам, я просто хочу до всех вас донести мысль — отстаивайте свои права. Посмотрите, что делается в Казахстане. Это никакие не боевики, это люди, рабочие, которые борются за свои права, потому что там элементарно подняли цены», — заявила Айтакова. Она отметила, что в Перми происходит то же самое, и задалась вопросом: «Почему у нас народ сидит и не выражает свое мнение, не выражает свой протест? Сколько можно сидеть на диванах?».

Протесты в Казахстане, переросшие в массовые беспорядки, начались 2 января. По мнению ряда политологов, за ними стоят не обычные жители, а группировки боевиков-исламистов. Очевидцы рассказали корреспондентам URA.RU, что изначально на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, вышедшие выразить свой протест, но позже профессиональные провокаторы устроили грабежи и беспорядки.

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Глава Пермского краевого комитета КПРФ, вице-спикер регионального парламента Ксения Айтакова выступила в поддержку протестов в Казахстане. На митинге против QR-кодов и принудительной вакцинации от COVID-19 она заявила, что на улицы казахстанских городов вышли не боевики, а обычные люди. При этом факты погромов и мародерства, которые на фоне протестов происходили в стране, лидер пермских коммунистов предпочла не упоминать. «Я не призываю ни к каким революциям и другим вещам, я просто хочу до всех вас донести мысль — отстаивайте свои права. Посмотрите, что делается в Казахстане. Это никакие не боевики, это люди, рабочие, которые борются за свои права, потому что там элементарно подняли цены», — заявила Айтакова. Она отметила, что в Перми происходит то же самое, и задалась вопросом: «Почему у нас народ сидит и не выражает свое мнение, не выражает свой протест? Сколько можно сидеть на диванах?». Протесты в Казахстане, переросшие в массовые беспорядки, начались 2 января. По мнению ряда политологов, за ними стоят не обычные жители, а группировки боевиков-исламистов. Очевидцы рассказали корреспондентам URA.RU, что изначально на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, вышедшие выразить свой протест, но позже профессиональные провокаторы устроили грабежи и беспорядки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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