Как громили Алматы: реконструкция бойни в городе от очевидцев

«Это не мародеры — это нелюди, животные!» Офисы банков крушили украденными тракторами

10 января 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Люди в масках раздавали протестующим оружие и наркотики, подвозили еду, воду и энергетики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане Действиями толпы в Алматы (Казахстан) руководили люди в масках. Они подстрекали участников, раздавали им оружие и наркотики, подвозили еду, воду и энергетики. Грабежи банков и микрофинансовых учреждений не были спонтанными, а были четко спланированы с первых дней протестов. Очевидцы и невольные участники страшных событий, произошедших в Алматы с 4 по 6 января, рассказали корреспондентам URA.RU подробности. Людям раздавали таблетки и оружие Специальный противогаз, позволяющий пережить газовую атаку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первые часы протестов 5 января на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, вышедшие выразить свой протест против несправедливости, которая сложилась в стране. Они шли к акимату с флагами Казахстана и не проявляли агрессии, делится воспоминаниями Айрат. Он в первые дни и ночи протестов занимался частным извозом. Он провез журналистов URA.RU по улицам, где в ночь на 6 января разворачивались боевые действия. Ожесточенность участников, их дикость собеседник объясняет психотропными веществами, которые раздавали в толпе. «Все началось с обычного мирного митинга. Мы с ребятами старались отгонять оттуда молодых, чтобы не происходило никаких провокаций. В один момент я увидел мужчину в темной одежде с медицинской маской на лице и кепке, приспущенной на глаза. Он достал из сумки два пакета с таблетками и начал просто раздавать их в толпе людям, которые уже стягивались к площади. Уже спустя некоторое время, я лично наблюдал, что толпа словно обезумела, видимо от этих таблеток. Люди начали проявлять агрессию. Им были безразличны предупреждения военных и даже слезоточивый газ. Они просто шли напролом на полицию. Отступали они лишь, когда им становилось плохо от слезоточивого газа. Статья по теме Как живет мятежный Казахстан: коллапс, кровь и погромы в Алматы При мне толпа едва до смерти не избила полицейского. Мне удалось вытащить его и доставить в больницу», — рассказывает очевидец событий. Вторит ему и другой невольный участник митингов молодой человек по имени Данил. «В первую ночь, когда начались взрывы, приехали БТР. Они начали разгонять людей. В основном стреляли в воздух, но среди протестующих все равно ранило несколько человек. Именно после этого в толпе уже стало появляться оружие. Судя по всему, тогда к протестующим начали подвозить оружие и гранаты, которые распространяли в толпе. Когда в БТР полетели первые [светошумовые] гранаты и началась стрельба, полиция отступила», — рассказывает Данил. По словам очевидцев митингов уже в последующие ночи оружия среди протестующих стало на порядок больше. На некоторых улицах его раздавали из автомобилей, ружья и бронежилеты можно было подобрать прямо на улице. Этим пользовались подростки, оказавшиеся в толпе во многом из праздного любопытства. Атаками командовали боевики В ночь с 5 на 6 января на многих улицах в центре города разворачивались баррикады. При этом атаковали не только силовиков: стрельба велась по мирным жителям. В них также летели камни и бутылки с зажигательной смесью. «В основном использовали снаряжение из ограбленных оружейных магазинов, но некоторые говорят, что видели автомобили, в которых сидели люди с автоматами Калашникова. Везде была страшная стрельба. Прямо перед моими глазами подъезжала большая машина, из которой людям разбрасывали оружие. Все это можно было подобрать прямо на улице», — рассказывает Айрат. По словам Данила, основная масса людей была хаотичной толпой, но тех, кто шел впереди, можно было легко отличить. Они были с оружием в руках, на лицах у них были медицинские маски, а на руках были надеты теплые перчатки с натянутыми сверху медицинскими перчатками. Вокруг резиденции президента в Алматы уничтожены десятки автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Был момент, когда по улицам шла толпа, которую возглавляли люди с оружием. К этой толпе со всей улицы присоединялись зеваки. Простые люди присоединялись чисто из любопытства. Я сам прошел с ними две улицы, а затем наблюдал со стороны. Как только начались взрывы, я сразу ушел дворами на другую улицу. Многие выходили из квартир и смотрели за происходящим. Интернет отключили, почти не работало телевидение, и люди не понимали, что происходит. В момент митинга я случайно познакомился с парнями, которые приехали из Питера. В Алматы они увидели митингующих. Те их просто затянули с собой в толпу. В результате во всем этом хаосе оказывались совершенно случайные люди. Кто-то из любопытства, а кто-то просто от непонимания, что происходит», — говорит Данил. Мародеры врывались в дома… Новость по теме Мародеры и исламисты атаковали дома мирных граждан в Алма-Ате. Жители боятся резни По словам Айрата, от боевиков досталось не только жителям центральных районов Алматы. Жителям частного сектора на окраинах города пришлось объединяться в дружины и собственными силами защищаться от мародеров и бандитов, которые вламывались в дома и занимались разбоем. «Я вам одно скажу — на мирных митингах были местные. Те, кто уже затем устраивал беспредел в городе — это были приезжие. Их сложно даже назвать мародерами. Это нелюди, животные. Если бы в страну не ввели войска, мне даже страшно представить, что сейчас бы могло происходить в городе. В Алматы уже давно резали и расстреливали бы всех подряд. Боевиков действительно было много. Могу лишь сказать большое спасибо военным, за то, что остановили это кровопролитие и не допустили, что число жертв этих событий не перешло на сотни невинных», — подытожил Айрат. … и два дня осаждали здание МВД События, начавшиеся на площади Республики, в последующие две ночи в основном протекали возле здания департамента полиции Алматы. Вооруженная толпа двое суток осаждала полицейское здание. Стрельба велась с обеих сторон. В полицию летели бутылки с зажигательной смесью, которая была заготовлена заранее. Щиты, которые были у погромщиков, не были стандартной экипировкой казахских силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «На улицу рядом со зданием полиции постоянно подъезжали новые автомобили. Причем зачастую это были недешевые иномарки, из которых выходили молодые люди. Некоторые из них и вовсе были в шортах и сланцах, как будто только приехали из дома. Со своего балкона я видела, как они доставали из чехлов оружие, похожее на охотничьи ружья. Неподалеку от всех событий стояло несколько ящиков, которые были заполнены бутылками с коктейлями Молотова. Уже после всех событий, я также находила пару таких бутылок на тротуаре», — рассказала URA.RU жительница дома по соседству с находившимся в осаде зданием полиции. По ее словам, толпе мародеров подвозили еду, воду и энергетики. На улицах неподалеку от здания полиции до сих пор можно найти остатки лепешек и упаковки от уже готовой лапши. В первые дни после митингов кругом валялись пустые бутылки из-под энергетиков. Банкоматы вскрывали электроинструментами, предварительно замазав камеры видеонаблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Толпа громила все на соседних улицах. Крушили банкоматы, ломали светофоры, начались поджоги. На скамейках для отдыха, что расположены неподалеку от моего дома я видела много крови, рядом валялись палки, заляпанные кровью. Дома было слышно стрельбу будто мы находимся посреди какого-то военного конфликта. Они два дня атаковали здание полиции. Взрывали и стреляли. Орали оскорбления в адрес полицейских», — рассказывает женщина. Ограбления были спланированы Грабежи в Алматы проходили по сценарию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Данила, который стал свидетелем ограбления одного из банков, грабежи были спланированы. «У меня сложилось впечатление, что в первую ночь протестов, когда все внимание полиции было сосредоточено на центре города, группы людей, которые начали грабить банки, действовали четко по плану. Это не было каким-то неконтролируемым хаосом. В ночь на 5 января я был неподалеку от одного из банков, который располагается в паре кварталов от площади Республики. При мне к банку подъехала машина. Из нее вышло семь человек. Затем в отделение банка зашли двое из этой машины. Они сразу замазали краской камеры и начали болгаркой пилить банкоматы», — говорит молодой человек. Лишь ближе к трем часам ночи 6 января грабежи приобрели массовое явление и стали более хаотичными. К ним подключилась большая часть людей. По улицам бегали протестующие с огнетушителями, начались грабежи магазинов и хаотичные разрушения. «В витрины магазинов въезжали прямо на автомобилях, которые были угнаны или отобраны тут же неподалеку у мирных людей. Например, входную группу отделение одного из банков просто снесли ковшом угнанного экскаватора, которые до сих пор стоит посреди проезжей части», — рассказывает Данил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Действиями толпы в Алматы (Казахстан) руководили люди в масках. Они подстрекали участников, раздавали им оружие и наркотики, подвозили еду, воду и энергетики. Грабежи банков и микрофинансовых учреждений не были спонтанными, а были четко спланированы с первых дней протестов. Очевидцы и невольные участники страшных событий, произошедших в Алматы с 4 по 6 января, рассказали корреспондентам URA.RU подробности. Людям раздавали таблетки и оружие В первые часы протестов 5 января на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, вышедшие выразить свой протест против несправедливости, которая сложилась в стране. Они шли к акимату с флагами Казахстана и не проявляли агрессии, делится воспоминаниями Айрат. Он в первые дни и ночи протестов занимался частным извозом. Он провез журналистов URA.RU по улицам, где в ночь на 6 января разворачивались боевые действия. Ожесточенность участников, их дикость собеседник объясняет психотропными веществами, которые раздавали в толпе. «Все началось с обычного мирного митинга. Мы с ребятами старались отгонять оттуда молодых, чтобы не происходило никаких провокаций. В один момент я увидел мужчину в темной одежде с медицинской маской на лице и кепке, приспущенной на глаза. Он достал из сумки два пакета с таблетками и начал просто раздавать их в толпе людям, которые уже стягивались к площади. Уже спустя некоторое время, я лично наблюдал, что толпа словно обезумела, видимо от этих таблеток. Люди начали проявлять агрессию. Им были безразличны предупреждения военных и даже слезоточивый газ. Они просто шли напролом на полицию. Отступали они лишь, когда им становилось плохо от слезоточивого газа. При мне толпа едва до смерти не избила полицейского. Мне удалось вытащить его и доставить в больницу», — рассказывает очевидец событий. Вторит ему и другой невольный участник митингов молодой человек по имени Данил. «В первую ночь, когда начались взрывы, приехали БТР. Они начали разгонять людей. В основном стреляли в воздух, но среди протестующих все равно ранило несколько человек. Именно после этого в толпе уже стало появляться оружие. Судя по всему, тогда к протестующим начали подвозить оружие и гранаты, которые распространяли в толпе. Когда в БТР полетели первые [светошумовые] гранаты и началась стрельба, полиция отступила», — рассказывает Данил. По словам очевидцев митингов уже в последующие ночи оружия среди протестующих стало на порядок больше. На некоторых улицах его раздавали из автомобилей, ружья и бронежилеты можно было подобрать прямо на улице. Этим пользовались подростки, оказавшиеся в толпе во многом из праздного любопытства. Атаками командовали боевики В ночь с 5 на 6 января на многих улицах в центре города разворачивались баррикады. При этом атаковали не только силовиков: стрельба велась по мирным жителям. В них также летели камни и бутылки с зажигательной смесью. «В основном использовали снаряжение из ограбленных оружейных магазинов, но некоторые говорят, что видели автомобили, в которых сидели люди с автоматами Калашникова. Везде была страшная стрельба. Прямо перед моими глазами подъезжала большая машина, из которой людям разбрасывали оружие. Все это можно было подобрать прямо на улице», — рассказывает Айрат. По словам Данила, основная масса людей была хаотичной толпой, но тех, кто шел впереди, можно было легко отличить. Они были с оружием в руках, на лицах у них были медицинские маски, а на руках были надеты теплые перчатки с натянутыми сверху медицинскими перчатками. «Был момент, когда по улицам шла толпа, которую возглавляли люди с оружием. К этой толпе со всей улицы присоединялись зеваки. Простые люди присоединялись чисто из любопытства. Я сам прошел с ними две улицы, а затем наблюдал со стороны. Как только начались взрывы, я сразу ушел дворами на другую улицу. Многие выходили из квартир и смотрели за происходящим. Интернет отключили, почти не работало телевидение, и люди не понимали, что происходит. В момент митинга я случайно познакомился с парнями, которые приехали из Питера. В Алматы они увидели митингующих. Те их просто затянули с собой в толпу. В результате во всем этом хаосе оказывались совершенно случайные люди. Кто-то из любопытства, а кто-то просто от непонимания, что происходит», — говорит Данил. Мародеры врывались в дома… По словам Айрата, от боевиков досталось не только жителям центральных районов Алматы. Жителям частного сектора на окраинах города пришлось объединяться в дружины и собственными силами защищаться от мародеров и бандитов, которые вламывались в дома и занимались разбоем. «Я вам одно скажу — на мирных митингах были местные. Те, кто уже затем устраивал беспредел в городе — это были приезжие. Их сложно даже назвать мародерами. Это нелюди, животные. Если бы в страну не ввели войска, мне даже страшно представить, что сейчас бы могло происходить в городе. В Алматы уже давно резали и расстреливали бы всех подряд. Боевиков действительно было много. Могу лишь сказать большое спасибо военным, за то, что остановили это кровопролитие и не допустили, что число жертв этих событий не перешло на сотни невинных», — подытожил Айрат. … и два дня осаждали здание МВД События, начавшиеся на площади Республики, в последующие две ночи в основном протекали возле здания департамента полиции Алматы. Вооруженная толпа двое суток осаждала полицейское здание. Стрельба велась с обеих сторон. В полицию летели бутылки с зажигательной смесью, которая была заготовлена заранее. «На улицу рядом со зданием полиции постоянно подъезжали новые автомобили. Причем зачастую это были недешевые иномарки, из которых выходили молодые люди. Некоторые из них и вовсе были в шортах и сланцах, как будто только приехали из дома. Со своего балкона я видела, как они доставали из чехлов оружие, похожее на охотничьи ружья. Неподалеку от всех событий стояло несколько ящиков, которые были заполнены бутылками с коктейлями Молотова. Уже после всех событий, я также находила пару таких бутылок на тротуаре», — рассказала URA.RU жительница дома по соседству с находившимся в осаде зданием полиции. По ее словам, толпе мародеров подвозили еду, воду и энергетики. На улицах неподалеку от здания полиции до сих пор можно найти остатки лепешек и упаковки от уже готовой лапши. В первые дни после митингов кругом валялись пустые бутылки из-под энергетиков. «Толпа громила все на соседних улицах. Крушили банкоматы, ломали светофоры, начались поджоги. На скамейках для отдыха, что расположены неподалеку от моего дома я видела много крови, рядом валялись палки, заляпанные кровью. Дома было слышно стрельбу будто мы находимся посреди какого-то военного конфликта. Они два дня атаковали здание полиции. Взрывали и стреляли. Орали оскорбления в адрес полицейских», — рассказывает женщина. Ограбления были спланированы По словам Данила, который стал свидетелем ограбления одного из банков, грабежи были спланированы. «У меня сложилось впечатление, что в первую ночь протестов, когда все внимание полиции было сосредоточено на центре города, группы людей, которые начали грабить банки, действовали четко по плану. Это не было каким-то неконтролируемым хаосом. В ночь на 5 января я был неподалеку от одного из банков, который располагается в паре кварталов от площади Республики. При мне к банку подъехала машина. Из нее вышло семь человек. Затем в отделение банка зашли двое из этой машины. Они сразу замазали краской камеры и начали болгаркой пилить банкоматы», — говорит молодой человек. Лишь ближе к трем часам ночи 6 января грабежи приобрели массовое явление и стали более хаотичными. К ним подключилась большая часть людей. По улицам бегали протестующие с огнетушителями, начались грабежи магазинов и хаотичные разрушения. «В витрины магазинов въезжали прямо на автомобилях, которые были угнаны или отобраны тут же неподалеку у мирных людей. Например, входную группу отделение одного из банков просто снесли ковшом угнанного экскаватора, которые до сих пор стоит посреди проезжей части», — рассказывает Данил.