Госдума: выплаты на детей получат больше россиян

Выплата будет равна прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за льготой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России в силу вступил закон, в соответствии с которым увеличится число семей, имеющих право на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Кроме того, вырастет и размер денежного пособия. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы на официальном сайте.

«В соответствии с законом и приказом Минздрава РФ увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет», — сообщает пресс-служба Госдумы. Теперь пособия могут получить семьи, где доход на каждого взрослого составляет не более двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Если раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, то теперь его буду брать на весь год обращения за выплатой.

Также вырастет и размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой. В целом по России на душу населения прожиточный минимум составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

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