Госдума: выплаты на детей получат больше россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выписка из роддома. Екатеринбург, роддом, двойняшки, материнский капитал, дети, девочка, мальчик, младенец, новорожденные
Выплата будет равна прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за льготой Фото:

В России в силу вступил закон, в соответствии с которым увеличится число семей, имеющих право на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Кроме того, вырастет и размер денежного пособия. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы на официальном сайте.

«В соответствии с законом и приказом Минздрава РФ увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет», — сообщает пресс-служба Госдумы. Теперь пособия могут получить семьи, где доход на каждого взрослого составляет не более двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Если раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, то теперь его буду брать на весь год обращения за выплатой.

Также вырастет и размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой. В целом по России на душу населения прожиточный минимум составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России в силу вступил закон, в соответствии с которым увеличится число семей, имеющих право на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. Кроме того, вырастет и размер денежного пособия. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы на официальном сайте. «В соответствии с законом и приказом Минздрава РФ увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет», — сообщает пресс-служба Госдумы. Теперь пособия могут получить семьи, где доход на каждого взрослого составляет не более двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Если раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, то теперь его буду брать на весь год обращения за выплатой. Также вырастет и размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой. В целом по России на душу населения прожиточный минимум составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...