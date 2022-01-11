Шойгу закрывает границы РФ для военных

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу поручил принять все необходимые меры для защиты военных от заражения COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил временно сократить зарубежные поездки для военных из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом он объявил в ходе селекторного совещания. Министр также поручил обеспечить плановые темы повторной вакцинации от COVID-19 в армии.

«Временно сократить служебные командировки и отпуски за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Сократить зарубежные поездки в Минобороны РФ решили в связи с появлением «Омикрона». Шойгу также поручил принять необходимые меры для защиты личного состава от заражения. В частности, поддерживать резерв коечного фонда, запас экспресс-тестов, медицинского имущества и средств индивидуальной защиты.

Ранее заместитель директора НИЦ имени эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал всплеск заболеваемости «Омикроном» в конце января—начале февраля. Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, чем все предыдущие, но переносится легче. Количество летальных случаев среди зараженных «Омикроном» в 4—17 раз ниже, чем у предыдущих мутаций COVID-19, передает RT.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил временно сократить зарубежные поездки для военных из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом он объявил в ходе селекторного совещания. Министр также поручил обеспечить плановые темы повторной вакцинации от COVID-19 в армии. «Временно сократить служебные командировки и отпуски за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — цитирует Сергея Шойгу ТАСС. Сократить зарубежные поездки в Минобороны РФ решили в связи с появлением «Омикрона». Шойгу также поручил принять необходимые меры для защиты личного состава от заражения. В частности, поддерживать резерв коечного фонда, запас экспресс-тестов, медицинского имущества и средств индивидуальной защиты. Ранее заместитель директора НИЦ имени эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал всплеск заболеваемости «Омикроном» в конце января—начале февраля. Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, чем все предыдущие, но переносится легче. Количество летальных случаев среди зараженных «Омикроном» в 4—17 раз ниже, чем у предыдущих мутаций COVID-19, передает RT.
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