Шойгу закрывает границы РФ для военных

Сергей Шойгу поручил принять все необходимые меры для защиты военных от заражения COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил временно сократить зарубежные поездки для военных из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом он объявил в ходе селекторного совещания. Министр также поручил обеспечить плановые темы повторной вакцинации от COVID-19 в армии.

«Временно сократить служебные командировки и отпуски за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Сократить зарубежные поездки в Минобороны РФ решили в связи с появлением «Омикрона». Шойгу также поручил принять необходимые меры для защиты личного состава от заражения. В частности, поддерживать резерв коечного фонда, запас экспресс-тестов, медицинского имущества и средств индивидуальной защиты.

Ранее заместитель директора НИЦ имени эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал всплеск заболеваемости «Омикроном» в конце января—начале февраля. Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, чем все предыдущие, но переносится легче. Количество летальных случаев среди зараженных «Омикроном» в 4—17 раз ниже, чем у предыдущих мутаций COVID-19, передает RT.

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