Центр Гамалеи: «Омикрон» ударит по России через две недели

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Количество летальных исходов от COVID в 100 раз выше, чем от гриппа Фото:

В России в конце января-начале февраля ожидается подъем заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

«Штамм «Омикрон» довольно быстро распространяется. И сейчас не только Америка, но и вся Европа находится в пожаре. Абсолютно уверен, что до конца января или в начале февраля у нас будет абсолютный подъем заболеваемости штаммом «Омикрон», — рассказал Логунов в прямом эфире youtube-канала Соловьев LIVE.

Также ученый отметил, что штамм распространяется быстрее, чем все предыдущие, но переносится легче. Количество госпитализаций больных снизилось в 2-3 раза. Среди заразившихся стало меньше тяжелобольных — на 70%, а летальные исходы сократились в 14-17 раз.

Ранее стало известно, что в лаборатории на территории Кипра обнаружили штамм коронавируса «Дельтакрон». Ученые опасались, что новый штамм будет распространяться быстрее и переноситься тяжелее предыдущих. Затем в ВОЗ заявили, что штамм «Дельтакрон» является лабораторной ошибкой.

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В России в конце января-начале февраля ожидается подъем заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов. «Штамм «Омикрон» довольно быстро распространяется. И сейчас не только Америка, но и вся Европа находится в пожаре. Абсолютно уверен, что до конца января или в начале февраля у нас будет абсолютный подъем заболеваемости штаммом «Омикрон», — рассказал Логунов в прямом эфире youtube-канала Соловьев LIVE. Также ученый отметил, что штамм распространяется быстрее, чем все предыдущие, но переносится легче. Количество госпитализаций больных снизилось в 2-3 раза. Среди заразившихся стало меньше тяжелобольных — на 70%, а летальные исходы сократились в 14-17 раз. Ранее стало известно, что в лаборатории на территории Кипра обнаружили штамм коронавируса «Дельтакрон». Ученые опасались, что новый штамм будет распространяться быстрее и переноситься тяжелее предыдущих. Затем в ВОЗ заявили, что штамм «Дельтакрон» является лабораторной ошибкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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