Центр Гамалеи: «Омикрон» ударит по России через две недели

Количество летальных исходов от COVID в 100 раз выше, чем от гриппа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в конце января-начале февраля ожидается подъем заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

«Штамм «Омикрон» довольно быстро распространяется. И сейчас не только Америка, но и вся Европа находится в пожаре. Абсолютно уверен, что до конца января или в начале февраля у нас будет абсолютный подъем заболеваемости штаммом «Омикрон», — рассказал Логунов в прямом эфире youtube-канала Соловьев LIVE.

Также ученый отметил, что штамм распространяется быстрее, чем все предыдущие, но переносится легче. Количество госпитализаций больных снизилось в 2-3 раза. Среди заразившихся стало меньше тяжелобольных — на 70%, а летальные исходы сократились в 14-17 раз.

Ранее стало известно, что в лаборатории на территории Кипра обнаружили штамм коронавируса «Дельтакрон». Ученые опасались, что новый штамм будет распространяться быстрее и переноситься тяжелее предыдущих. Затем в ВОЗ заявили, что штамм «Дельтакрон» является лабораторной ошибкой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам