После массового смертельного отравления курганцу грозит тюрьма

Продавцу алкоголя грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем

Жителя Кургана обвиняют в том, что он нелегально продавал алкоголь, которым отравились шесть человек, Трое из них умерли. Продавцу грозит до десяти лет лишения свободы. Данная информация была размещена 11 января на сайте областной прокуратуры.

«Он [подсудимый] обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц). <…> В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый в августе 2021 года приобрел алкоголь в пятилитровых бутылках. В сентябре мужчина продал горожанам пятилитровую бутылку с надписью «Х.О.». В жидкости в высокой концентрации содержалось ядовитое вещество — метанол. Из-за отравления алкоголем трое жителей города погибли, еще трем был нанесен легкий вред здоровью. Позже у продавца во время обыска нашли еще 19 пластиковых бутылок с алкоголем объемом по три и пять литров.

Обновлено в 16:13 по уральскому времени:

«С целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим и обеспечения дальнейшего исполнения приговора суда органом предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого. <…> В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

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