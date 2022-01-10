10 января 2022

В челябинскую больницу привезли избитого двухмесячного младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, скорая помощь, детская реанимация
Малыш находится в критическом состоянии (фото из архива) Фото:

В детскую поликлинику Копейска (город-спутник Челябинска) поступил избитый до полусмерти младенец. У двухмесячного малыша сломана рука, он весь в синяках и у него повреждена нога. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поданному факту проводится проверка.

«В дeтскую поликлинику Копейска поступил избитый младенец. Он весь в синяках и со сломанной pyкой. Cocтояние кpитическое, был избит до полусмерти. Ceйчас он в копейской peaнимации, планируют отправить его в Челябинск в нейрохирургию», — пишут очевидцы в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мать младенца утверждает, что не знает, откуда ребенок получил травмы. У женщины есть еще двое детей.

«Прокуратурой области организована проверка обстоятельств и причин получения травм 2-месячным младенцем из многодетной семьи в Копейске. В настоящее время следственными органами СУ СК РФ по данному факту проводится доследственная проверка, ход проведения которой поставлен прокуратурой Копейска на контроль», — заявили в надзорном ведомстве.

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В детскую поликлинику Копейска (город-спутник Челябинска) поступил избитый до полусмерти младенец. У двухмесячного малыша сломана рука, он весь в синяках и у него повреждена нога. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поданному факту проводится проверка. «В дeтскую поликлинику Копейска поступил избитый младенец. Он весь в синяках и со сломанной pyкой. Cocтояние кpитическое, был избит до полусмерти. Ceйчас он в копейской peaнимации, планируют отправить его в Челябинск в нейрохирургию», — пишут очевидцы в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мать младенца утверждает, что не знает, откуда ребенок получил травмы. У женщины есть еще двое детей. «Прокуратурой области организована проверка обстоятельств и причин получения травм 2-месячным младенцем из многодетной семьи в Копейске. В настоящее время следственными органами СУ СК РФ по данному факту проводится доследственная проверка, ход проведения которой поставлен прокуратурой Копейска на контроль», — заявили в надзорном ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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