Константин Косачев обвинили США в непризнании суверенитета Казахстана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Власти США не должны вмешиваться в ситуацию в Казахстане, потому что это не их сфера влияния, ими движет только желание поруководить. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Где США и где Казахстан с ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности]? Американцы, это не ваша сфера влияния. Со стороны США — желание притереться и поруководить. А на поверку — отказ в признании суверенитета Казахстана, права ОДКБ на коллективные решения и миротворчество, и продолжение диффамации (распространении порочащих сведений — прим. URA.RU) России», — заявил он на своей странице в соцсети Facebook.

В своем посте он также отметил, что со стороны США было лишь отсутствие прямой поддержки погромщикам в Алматы и других горячих точках бунта. При этом никакой помощи властям Казахстана не поступило.

Миротворческая миссия со стороны России, входящей в ОДКБ, прибыла в Казахстан по просьбе властей республики от 6 января этого года. Военная поддержка потребовалась для «преодоления террористической угрозы». Ранее МИД Казахстана заявил, что в беспорядках, которые продолжаются в Казахстане со 2 января, участвуют сторонники исламистов-радикалов. Миротворцы осуществляли охрану важных государственных и военных объектов, а также содействовали силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране.

Уже 11 января президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ завершена, и через два дня начнется их поэтапный вывод из страны, пишет RT. Он дополнил, что миротворцы из других стран успешно завершили свою миссию, уточняет «Царьград». Процесс вывода миротворческих сил займет не более 10 дней, дополнил он.

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