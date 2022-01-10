10 января 2022

Самую дорогую квартиру в Кургане продают в недостроенном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , многоэтажка, окна, недвижимость, ипотека, жилой дом, остекление, квартиры
Квартира в недостроенном доме стоит более 16 млн рублей Фото:

В Кургане за 16 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в доме, который сдадут в конце года. На момент написания новости, эта квартира была самой дорогой в Кургане на сайтах «Авито» и «Циан».

«3-комн. квартира, 201,2 квадратных метров. Сдача в 4 кв. 2022 [года]», — указано в объявлении, размещенном на сайте «Циан».

В объявлении указано, что стоимость квартиры составляет 16 160 000 рублей. По данным, размещенным на сайте, еще в августе 2021 года цена квартиры была 13 770 000 рублей. На сайтах объявлений, на момент написания новости, можно было найти квартиры с большей площадью, которые продавались в Кургане за меньшую сумму.

В августе в Кургане сдавали квартиру в аренду за 100 тыс. рублей в месяц. На тот момент, это была самая дорогая квартира в городе по стоимости аренды.

Расположение комнат в квартире
Фото:

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В Кургане за 16 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в доме, который сдадут в конце года. На момент написания новости, эта квартира была самой дорогой в Кургане на сайтах «Авито» и «Циан». «3-комн. квартира, 201,2 квадратных метров. Сдача в 4 кв. 2022 [года]», — указано в объявлении, размещенном на сайте «Циан». В объявлении указано, что стоимость квартиры составляет 16 160 000 рублей. По данным, размещенным на сайте, еще в августе 2021 года цена квартиры была 13 770 000 рублей. На сайтах объявлений, на момент написания новости, можно было найти квартиры с большей площадью, которые продавались в Кургане за меньшую сумму. В августе в Кургане сдавали квартиру в аренду за 100 тыс. рублей в месяц. На тот момент, это была самая дорогая квартира в городе по стоимости аренды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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