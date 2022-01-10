Квартира в недостроенном доме стоит более 16 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за 16 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в доме, который сдадут в конце года. На момент написания новости, эта квартира была самой дорогой в Кургане на сайтах «Авито» и «Циан».

«3-комн. квартира, 201,2 квадратных метров. Сдача в 4 кв. 2022 [года]», — указано в объявлении, размещенном на сайте «Циан».

В объявлении указано, что стоимость квартиры составляет 16 160 000 рублей. По данным, размещенным на сайте, еще в августе 2021 года цена квартиры была 13 770 000 рублей. На сайтах объявлений, на момент написания новости, можно было найти квартиры с большей площадью, которые продавались в Кургане за меньшую сумму.

В августе в Кургане сдавали квартиру в аренду за 100 тыс. рублей в месяц. На тот момент, это была самая дорогая квартира в городе по стоимости аренды.

Расположение комнат в квартире Фото: сайт «Циан»