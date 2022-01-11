В Москве эвакуируют 13 судов из-за угрозы взрыва

Суды в Москве массово эвакуируют Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московский городской суд и еще 12 районных судов Москвы эвакуируют. Причиной этого стали анонимные сообщения, в которых говорилось о заложенных в зданиях бомбах, передает пресс-служба Мосгорсуда.

«Угрозы получили также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды. Заседания в них прервали, сотрудников и посетителей вывели на улицу — в общей сложности около 1000 человек», — отмечает издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается также, что все суды проверяют на наличие бомб. На месте работают сотрудники полиции, а также кинологи с собаками.