В Москве эвакуируют 13 судов из-за угрозы взрыва

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Обстановка у Мосгорсуда во время процесса над оппозиционером. Москва, полиция, мосгорсуд, омон
Суды в Москве массово эвакуируют Фото:

Московский городской суд и еще 12 районных судов Москвы эвакуируют. Причиной этого стали анонимные сообщения, в которых говорилось о заложенных в зданиях бомбах, передает пресс-служба Мосгорсуда.

«Угрозы получили также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды. Заседания в них прервали, сотрудников и посетителей вывели на улицу — в общей сложности около 1000 человек», — отмечает издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается также, что все суды проверяют на наличие бомб. На месте работают сотрудники полиции, а также кинологи с собаками.

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Московский городской суд и еще 12 районных судов Москвы эвакуируют. Причиной этого стали анонимные сообщения, в которых говорилось о заложенных в зданиях бомбах, передает пресс-служба Мосгорсуда. «Угрозы получили также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды. Заседания в них прервали, сотрудников и посетителей вывели на улицу — в общей сложности около 1000 человек», — отмечает издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается также, что все суды проверяют на наличие бомб. На месте работают сотрудники полиции, а также кинологи с собаками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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