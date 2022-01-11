В Кремле раскрыли планы Путина по индексации пенсий

Дмитрий Песков заявил, что планы по индексации пенсий остаются неизменными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Планы по индексации пенсий работающим российским пенсионерам остаются в силе, и в ближайшее время появится новая информация об этом. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это позиция [президента РФ Владимира] Путина в отношении индексации пенсий. Она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано [индексация пенсий], надеемся, в ближайшее время будет известно», — заявил он на ежедневном конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

23 декабря 2021 года российский лидер, говоря в ходе пресс-конференции об индексации пенсий, заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет, напоминает RT. Путин также заявлял, что пенсии должны индексироваться по уровню фактической инфляции, передает VSE42.Ru.