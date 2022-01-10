Из Перми запустили авиарейсы в два новых города

Полеты выполняет компания Red Wings Фото: Илья Московец © URA.RU

Из Перми в Волгоград и Уфу были выполнены первые рейсы в этом году. Полеты совершили самолеты компании Red Wings, сообщает пресс-служба Пермского аэропорта.

«Сегодня, 11 января, авиакомпания Red Wings выполнила рейсы по двум новым направлениям: в Волгоград и Уфу», — сообщается на сайте аэропорта. Вечером 11 января будет совершен первый полет из Перми в Калининград.

Red Wings в этом году начинает совершать субсидированные рейсы из Перми в Калининград и Волгоград по вторникам, в Уфу по вторникам и четвергам. Также самолеты компании выполняют с прошлого года полеты в Махачкалу и Мурманск. Завтра будет выполнен первый в году рейс из Перми в Краснодар.