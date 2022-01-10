10 января 2022

Из Перми запустили авиарейсы в два новых города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, сухой суперджет, red wings
Полеты выполняет компания Red Wings Фото:

Из Перми в Волгоград и Уфу были выполнены первые рейсы в этом году. Полеты совершили самолеты компании Red Wings, сообщает пресс-служба Пермского аэропорта.

«Сегодня, 11 января, авиакомпания Red Wings выполнила рейсы по двум новым направлениям: в Волгоград и Уфу», — сообщается на сайте аэропорта. Вечером 11 января будет совершен первый полет из Перми в Калининград.

Red Wings в этом году начинает совершать субсидированные рейсы из Перми в Калининград и Волгоград по вторникам, в Уфу по вторникам и четвергам. Также самолеты компании выполняют с прошлого года полеты в Махачкалу и Мурманск. Завтра будет выполнен первый в году рейс из Перми в Краснодар.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из Перми в Волгоград и Уфу были выполнены первые рейсы в этом году. Полеты совершили самолеты компании Red Wings, сообщает пресс-служба Пермского аэропорта. «Сегодня, 11 января, авиакомпания Red Wings выполнила рейсы по двум новым направлениям: в Волгоград и Уфу», — сообщается на сайте аэропорта. Вечером 11 января будет совершен первый полет из Перми в Калининград. Red Wings в этом году начинает совершать субсидированные рейсы из Перми в Калининград и Волгоград по вторникам, в Уфу по вторникам и четвергам. Также самолеты компании выполняют с прошлого года полеты в Махачкалу и Мурманск. Завтра будет выполнен первый в году рейс из Перми в Краснодар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...