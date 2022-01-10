10 января 2022
08 января 2022

В Кургане перенесли традиционное место крещенских купаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, крещенские купания, крещенская вода, прорубь, зима, крещение
В этом году крещенские купания не будут проводиться на пляже Бабьи пески в центре Кургана Фото:

Крещенские купания в 2022 году в Кургане будут организованы на Голубых озерах. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова, подводя итоги совещания по подготовке этого праздника. Ранее крещенские купели традиционно оборудовались на реке Тобол, в районе пляжа Бабьи пески.

«Провели совещание по Крещению. С учетом мониторинга толщины льда на городских водоемах, площадкой для проведения крещенских купаний выбрали территорию Голубых озер. Здесь будет вырублено три купели. Сейчас отрабатываем организационные вопросы», — написала Ситникова на своей странице в соцсети Instagram.

Транспортному управлению Кургана уже даны указания скорректировать расписание автобусов на 19 января и предусмотреть их заезд на Голубые озера. Помимо этого департамент развития городского хозяйства должен подготовить площадку для парковки машин курганцев и расчистить дорогу к Голубым озерам.

На пляже будут установлены палатки для переодевания и автобус для обогрева. Также будет организована торговля чаем и выпечкой. Крещенские купания на Голубых озерах будут проходить 19 января с 9.00 до 23.00 часов.

По данным пресс-службы мэрии Кургана, резка льда для купелей будет проводиться 18 января. После завершения этих работ и до того момента, как начнутся купания, в зоне отдыха будут дежурить сотрудники полиции. В прошлые годы на Голубых озерах уже оборудовали купели, но это делалось по инициативе клуба «Зауральские моржи-45».

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Крещенские купания в 2022 году в Кургане будут организованы на Голубых озерах. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова, подводя итоги совещания по подготовке этого праздника. Ранее крещенские купели традиционно оборудовались на реке Тобол, в районе пляжа Бабьи пески. «Провели совещание по Крещению. С учетом мониторинга толщины льда на городских водоемах, площадкой для проведения крещенских купаний выбрали территорию Голубых озер. Здесь будет вырублено три купели. Сейчас отрабатываем организационные вопросы», — написала Ситникова на своей странице в соцсети Instagram. Транспортному управлению Кургана уже даны указания скорректировать расписание автобусов на 19 января и предусмотреть их заезд на Голубые озера. Помимо этого департамент развития городского хозяйства должен подготовить площадку для парковки машин курганцев и расчистить дорогу к Голубым озерам. На пляже будут установлены палатки для переодевания и автобус для обогрева. Также будет организована торговля чаем и выпечкой. Крещенские купания на Голубых озерах будут проходить 19 января с 9.00 до 23.00 часов. По данным пресс-службы мэрии Кургана, резка льда для купелей будет проводиться 18 января. После завершения этих работ и до того момента, как начнутся купания, в зоне отдыха будут дежурить сотрудники полиции. В прошлые годы на Голубых озерах уже оборудовали купели, но это делалось по инициативе клуба «Зауральские моржи-45».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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