Свердловские власти усилили подготовку к появлению омикрон-штамма

Павел Креков призвал усилить контроль за соблюдением COVID-ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области идет подготовка системы здравоохранения к появлению омикрон-штамма коронавируса, который может быть зарегистрирован в регионе в любой момент. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга в соцсети «ВКонтакте».

«Мы ведем работу по набору волонтеров, расширяем call-центры. Штамм „Омикрон“ может появиться в любое время, нужно быть к нему готовыми», — сказал Креков во время брифинга. Он уточнил, что в регионе сохраняется резерв в 20% коечного фонда, что позволит легче перенести новую волну заболеваемости в случае распространения омикрон-штамма.

Несмотря на подготовку, ситуация с коронавирусом может резко ухудшиться, если свердловчане не будут соблюдать COVID-ограничения, уверен Креков. Он призвал повторно вакцинироваться жителей региона, которые делали прививку от коронавируса более полугода назад.

Ранее Креков сообщал, что в Свердловской области открыт обсерватор для тех, кто вернулся из стран, где распространяется штамм «Омикрон». Для таких людей в санатории «Обуховский» выделено 100 коек. Там прибывшие из-за границы должны будут пробыть 14 дней. В связи с угрозой распространения инфекции свердловские власти призывают уделить внимание соблюдению коронавирусных ограничений.

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