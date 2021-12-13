13 декабря 2021

Для свердловчан, заболевших «Омикроном», открыли обсерватор

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане будут изолированы в обсерваторе на 14 дней, где ежедневно будут сдавать ПЦР-тесты Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для заболевших новым штаммом «Омикрон» в Свердловской области выделили 100 коек в санатории «Обуховский». Свердловчане будут изолированы в обсерваторе на 14 дней, где ежедневно будут сдавать ПЦР-тесты. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе.

«По решению регионального оперштаба они будут находиться весь этот срок в обсерваторе и ежедневно обследоваться на ковид методом ПЦР. Областной специализированный центр медицинской реабилитации санаторий „Обуховский“ рассчитан на 100 коек. В данный момент пациентов нет», — сказано в сообщении.

Также в оперштабе сказали, что такие меры коснутся прибывших из Ботсваны, Зимбабве, Королевства Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Гонконга. Исключением станут члены экипажей воздушного судна, осуществляющих воздушную перевозку, и морского судна, осуществляющего морскую перевозку.

Редакция URA.RU связалась с администрацией санатория. Там подтвердили наличие обсерватора, а также отметили, что обычных отдыхающих это никак не коснется, так как вход для тех, кто прибудет на изоляцию, находится отдельно.

Ранее сообщаелось, что вероятность распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в России очень велика. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она предположила, что новая мутация коронавируса усугубит ситуацию с пандемией в России.

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Для заболевших новым штаммом «Омикрон» в Свердловской области выделили 100 коек в санатории «Обуховский». Свердловчане будут изолированы в обсерваторе на 14 дней, где ежедневно будут сдавать ПЦР-тесты. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе. «По решению регионального оперштаба они будут находиться весь этот срок в обсерваторе и ежедневно обследоваться на ковид методом ПЦР. Областной специализированный центр медицинской реабилитации санаторий „Обуховский“ рассчитан на 100 коек. В данный момент пациентов нет», — сказано в сообщении. Также в оперштабе сказали, что такие меры коснутся прибывших из Ботсваны, Зимбабве, Королевства Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Гонконга. Исключением станут члены экипажей воздушного судна, осуществляющих воздушную перевозку, и морского судна, осуществляющего морскую перевозку. Редакция URA.RU связалась с администрацией санатория. Там подтвердили наличие обсерватора, а также отметили, что обычных отдыхающих это никак не коснется, так как вход для тех, кто прибудет на изоляцию, находится отдельно. Ранее сообщаелось, что вероятность распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в России очень велика. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она предположила, что новая мутация коронавируса усугубит ситуацию с пандемией в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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