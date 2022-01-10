Суд ХМАО запретил уроженцу Азербайджана менять отчество дочери

Суд не нашел оснований для смены отчества ни в российском, ни в азербайджанском законодательстве Фото: Размик Закарян © URA.RU

Суд ХМАО запретил уроженцу Азербайджана из Нижневартовска поменять отчество своей дочери и добавить, в соответствии с обычаями тюркских народов, к отчеству девочки приставку «кызы». Информация об этом размещена на сайте нижневартовского городского суда.

«Гражданин обратился в суд с апелляционным заявлением на решение городского суда Нижневартовска. Истец требовал исправить отчество в свидетельстве о рождении дочери, в котором нет приставки „кызы“. По мнению гражданина, она является частью обычаев и традиций азербайджанского народа. Заявленные требования о внесении исправлений в запись акта гражданского состояния суд посчитал необоснованными и оставил решение нижестоящей инстанции в силе», — говорится в сообщении.

Истец настаивал на смене отчества дочери по той причине, что сам является азербайджанцем и ему важно сохранение семейных традиций. Однако, суд не нашел оснований для смены отчества ни в российском, ни в азербайджанском законодательстве — департаментом международного права и сотрудничества Минюста России была запрошена информация о семейном законодательстве Республики Азербайджан, в котором не нашлось норм права, устанавливающих порядок формирования фамилии, имени или отчества на основе национальных обычаев. Не поддержала идею супруга и мать девочки, русская по национальности.

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