Пермский бизнес массово избавляется от активов в ТЦ

Продают как полноценные кафе, так и точки самообслуживания Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми активно начали выставлять на продажу кофейни, точки «кофе с собой», кофейни самообслуживания и пекарни. За месяц на сервисе Avito появилось около 20 объявлений. В некоторых из них указано, что владельцы могут продать по две или три точки, а могут по отдельности.

Из кофеен продаются, к примеру, Koffe Koffer в ЖК «Гуливер», «Кофе Сити» на Ленина, 98, «Coffee DA» на Генерала Черняховского, 76, сеть из 4-х кофеен Coffeezy, находящиеся по адресам ТРК «Семья Фуд-Корт (3 этаж)», ТЦ «7 Пятниц» (1 этаж), ТЦ «Столица» (1 этаж), ТЦ «Лента на Бульваре» у входа.

Из пекарен пермские бизнесмены решили продать сеть «Пекарня Любимая» по адресам Уральская 75, Степана Разина 32, Крисанова, 73, сеть «Мадам Плюшкина» и другие одиночные пекарни.

Стоимость точки общепита с выпечкой варьируется от 170 до 700 тысяч рублей. Кофейни — дороже: от 200 тысяч рублей (кофейня формата «кофе с собой») до 3 миллионов рублей (кофейня с кухней и полноценным меню).

Причины продажи в объявлениях указываются разные. Чаще всего — переезд владельца в другой регион или страну и полная смена деятельности. Но, попадаются и необычные предложения:

Чтобы бизнес быстрее продавался, авторы объявлений перечисляют всевозможные плюсы их предложения: где-то это работники, готовые остаться с новым владельцем, где-то свежий ремонт и новое оборудование, где-то — высокая проходимость точки. Владелец экспресс-кофейни Enoticoff по адресу Петропавловская, 113 кроме всего прочего написал мотивационную речь:

Ранее URA.RU писали, что пермские кафе и рестораны несут значительные финансовые потери после введения в регионе системы QR-кодов. С 25 октября только привитые от коронавируса или переболевшие в последние полгода пермяки могут посещать заведения общепита.

Многие предлагают продать точку общепита вместе с сотрудниками, которые согласны остаться с новым владельцем взято с сервиса Avito

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