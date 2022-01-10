Свердловский замгубернатора назвал сроки начала вакцинации детей

Вакцинация детей от коронавируса возможна после разрешения родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей от коронавируса в Свердловской области начнется в течение месяца, но это возможно только после выхода рекомендаций федеральной власти. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Затрудняюсь назвать точное время начала вакцинации детей. Могу сказать, что это произойдет в течение ближайшего месяца», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте».

Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации. Креков уточнил, что вакцинация несовершеннолетних в регионе начнется после того, как будут выпущены федеральные рекомендации.

Ранее Креков, обсуждая возможность вакцинации детей, сообщил, что прививка будет делаться только с разрешения родителей. Точные сроки вакцинации несовершеннолетних еще не установлены, однако свердловские власти уверены, что такая мера будет принята. Это связано с тем, что иммунизация других категорий свердловчан оказалась эффективной.

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