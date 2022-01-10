10 января 2022

Свердловский замгубернатора назвал сроки начала вакцинации детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Вакцинация детей от коронавируса возможна после разрешения родителей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация детей от коронавируса в Свердловской области начнется в течение месяца, но это возможно только после выхода рекомендаций федеральной власти. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Затрудняюсь назвать точное время начала вакцинации детей. Могу сказать, что это произойдет в течение ближайшего месяца», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте».

Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации. Креков уточнил, что вакцинация несовершеннолетних в регионе начнется после того, как будут выпущены федеральные рекомендации.

Ранее Креков, обсуждая возможность вакцинации детей, сообщил, что прививка будет делаться только с разрешения родителей. Точные сроки вакцинации несовершеннолетних еще не установлены, однако свердловские власти уверены, что такая мера будет принята. Это связано с тем, что иммунизация других категорий свердловчан оказалась эффективной.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вакцинация детей от коронавируса в Свердловской области начнется в течение месяца, но это возможно только после выхода рекомендаций федеральной власти. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Затрудняюсь назвать точное время начала вакцинации детей. Могу сказать, что это произойдет в течение ближайшего месяца», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он выразил уверенность, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации. Креков уточнил, что вакцинация несовершеннолетних в регионе начнется после того, как будут выпущены федеральные рекомендации. Ранее Креков, обсуждая возможность вакцинации детей, сообщил, что прививка будет делаться только с разрешения родителей. Точные сроки вакцинации несовершеннолетних еще не установлены, однако свердловские власти уверены, что такая мера будет принята. Это связано с тем, что иммунизация других категорий свердловчан оказалась эффективной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...