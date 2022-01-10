Пермские власти задобрят выплатами политиков в конфликтном городе

Краевые власти нашли способ сделать конфликтных чиновников более сговорчивыми Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В законодательное собрание Пермского края внесен законопроект, который уравнивает чиновников из округов и районов в праве на получение денежных компенсаций после объединения территорий. Источник URA.RU, близкий к краевому парламенту, говорит, что таким образом власти хотят «успокоить» политиков Кудымкара, где с конфликтами проходит слияние территорий.

Согласно действующему закону, претендовать на выплаты по закону могут только главы, заместители и спикеры дум в районах и поселениях. После принятия поправок при увольнении ее получат и руководители городских и муниципальных округов. Денежное пособие выплачивается ежемесячно на протяжении года. Оно равно среднемесячной зарплате. «В свое время это была такая „плюшка“, которая сделала местных чиновников более сговорчивыми в вопросе объединения», — говорит собеседник в политтусовке.

Источник, близкий к заксобранию, поясняет, что одна из целей законопроекта — дать гарантии политикам Кудымкарских округов. Они сейчас вступили в процесс объединения, но бонусы им пока не положены, что несправедливо. К тому же фактически в Пермском крае остался один район (Пермский) и 17 поселений в нем. «Остальные 44 муниципалитета — это городские и муниципальные округа. По сути проект направлен на приведение законодательства в соответствие с реалиями и уравнивание в правах объединяющихся территорий», — говорит инсайдер.

В январе депутаты заксобрания будут рассматривать законопроект об объединении муниципального и городского округов. Речь идет о Кудымкаре и одноименном районе. Ранее сообщалось, что местные политики хотели сорвать объединение.

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