В центре Салехарда судебные приставы и кафе устроили помойку. Фото

11 января 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

В центре города не могут вывести мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Салехарда (ЯНАО) образовалась помойка из мусора, оставленного судебными приставами и пиццерией «PapaPit». Как сообщает местный житель в соцсети «ВКонтакте», их мусор не вывозится. «Свердлова, 43А. Помойка в центре города! „PAPA PIT“ и судебные приставы… Раз в месяц подобная ситуация. Достали!» — сообщил Евгений Вохмянин. В администрации Салехарда мужчине сообщили, что мусорная площадка принадлежит юридическому лицу и вывоз отходов осуществляется по его заявке. «Информацию направили региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами для отработки. Указанная Вами площадка принадлежит юридическому лица, вывоз осуществляется по заявке», — ответили на пост в мэрии. Регоператор по обращению с ТКО добавил, что пока коммунальные службы не очистят дорогу, вывести мусор невозможно. «Как только снег будет почищен, появится физическая возможность вывезти мусор. Информацию направили в администрацию Салехарда», — прокомментировали в организации. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске перестали вывозить мусор из контейнеров для сбора бутылок и пластика. Баки по несколько месяцев стоят полными. Помойка в центре Салехарда Евгений Вохмянин Вывести мусор не удается из-за нечищенных дорог Евгений Вохмянин Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В центре Салехарда (ЯНАО) образовалась помойка из мусора, оставленного судебными приставами и пиццерией «PapaPit». Как сообщает местный житель в соцсети «ВКонтакте», их мусор не вывозится. «Свердлова, 43А. Помойка в центре города! „PAPA PIT“ и судебные приставы… Раз в месяц подобная ситуация. Достали!» — сообщил Евгений Вохмянин. В администрации Салехарда мужчине сообщили, что мусорная площадка принадлежит юридическому лицу и вывоз отходов осуществляется по его заявке. «Информацию направили региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами для отработки. Указанная Вами площадка принадлежит юридическому лица, вывоз осуществляется по заявке», — ответили на пост в мэрии. Регоператор по обращению с ТКО добавил, что пока коммунальные службы не очистят дорогу, вывести мусор невозможно. «Как только снег будет почищен, появится физическая возможность вывезти мусор. Информацию направили в администрацию Салехарда», — прокомментировали в организации. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске перестали вывозить мусор из контейнеров для сбора бутылок и пластика. Баки по несколько месяцев стоят полными.