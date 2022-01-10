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31 декабря 2021
30 декабря 2021

В центре Салехарда судебные приставы и кафе устроили помойку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, строительный мусор, помойка, контейнер для мусора
В центре города не могут вывести мусор Фото:

В центре Салехарда (ЯНАО) образовалась помойка из мусора, оставленного судебными приставами и пиццерией «PapaPit». Как сообщает местный житель в соцсети «ВКонтакте», их мусор не вывозится.

«Свердлова, 43А. Помойка в центре города! „PAPA PIT“ и судебные приставы… Раз в месяц подобная ситуация. Достали!» — сообщил Евгений Вохмянин.

В администрации Салехарда мужчине сообщили, что мусорная площадка принадлежит юридическому лицу и вывоз отходов осуществляется по его заявке. «Информацию направили региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами для отработки. Указанная Вами площадка принадлежит юридическому лица, вывоз осуществляется по заявке», — ответили на пост в мэрии.

Регоператор по обращению с ТКО добавил, что пока коммунальные службы не очистят дорогу, вывести мусор невозможно. «Как только снег будет почищен, появится физическая возможность вывезти мусор. Информацию направили в администрацию Салехарда», — прокомментировали в организации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске перестали вывозить мусор из контейнеров для сбора бутылок и пластика. Баки по несколько месяцев стоят полными.

Помойка в центре Салехарда
Вывести мусор не удается из-за нечищенных дорог

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В центре Салехарда (ЯНАО) образовалась помойка из мусора, оставленного судебными приставами и пиццерией «PapaPit». Как сообщает местный житель в соцсети «ВКонтакте», их мусор не вывозится. «Свердлова, 43А. Помойка в центре города! „PAPA PIT“ и судебные приставы… Раз в месяц подобная ситуация. Достали!» — сообщил Евгений Вохмянин. В администрации Салехарда мужчине сообщили, что мусорная площадка принадлежит юридическому лицу и вывоз отходов осуществляется по его заявке. «Информацию направили региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами для отработки. Указанная Вами площадка принадлежит юридическому лица, вывоз осуществляется по заявке», — ответили на пост в мэрии. Регоператор по обращению с ТКО добавил, что пока коммунальные службы не очистят дорогу, вывести мусор невозможно. «Как только снег будет почищен, появится физическая возможность вывезти мусор. Информацию направили в администрацию Салехарда», — прокомментировали в организации. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске перестали вывозить мусор из контейнеров для сбора бутылок и пластика. Баки по несколько месяцев стоят полными.
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