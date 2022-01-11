Иммунолог назвал два пути развития штамма «Дельтакрон»

11 января 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Существует около 10 тысяч вариантов коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавируса «Дельтакрон» может стать опаснее «Омикрона» и «Дельты», или же напротив очень быстро исчезнуть из популяции. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть опасения, что „Дельтакрон“, или какая-то следующая линия, будет суперзаразным, на 30% более заразным, чем „Дельта“. И при этом более патогенным, чем „Омикрон“, который очень сильно потерял в патогенности», — сказал Николай Крючков. По его словам, есть и другой путь развития «Дельтакрона». «Большинство таких гибридов все же не выигрывают в эволюционной гонке. Они какое-то количество людей заражают и на этом история заканчивается», — пояснил иммунолог. Крючков уточнил, что пока об эпидемиологических свойствах «Дельтакрона» мало известно. «Он должен быть чем-то лучше, чем „Омикрон“, который все вытесняет на своем пути и даже сильные линии, как „Дельта“, убирает. Пока данных таких нет, но если это так, мы поймем это в течение трех недель», — предупредил кандидат медицинских наук. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев не уверен, что «Дельтакрон» начнет распространяться. «С одной стороны, он несет в себе адаптации и от „Дельты“, и от „Омикрона“, которые помогают ему эффективно размножаться. Но есть и обратная сторона, он должен быть уязвим перед иммунитетом, который выработался у переболевших этими штаммами. Есть вариант, что он не представляет никакой опасности. Сейчас существует порядка 10 000 вариантов коронавируса. И большинство из них не выдерживают никакой конкуренции и исчезают», — отметил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм коронавируса «Дельтакрон» может стать опаснее «Омикрона» и «Дельты», или же напротив очень быстро исчезнуть из популяции. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Есть опасения, что „Дельтакрон“, или какая-то следующая линия, будет суперзаразным, на 30% более заразным, чем „Дельта“. И при этом более патогенным, чем „Омикрон“, который очень сильно потерял в патогенности», — сказал Николай Крючков. По его словам, есть и другой путь развития «Дельтакрона». «Большинство таких гибридов все же не выигрывают в эволюционной гонке. Они какое-то количество людей заражают и на этом история заканчивается», — пояснил иммунолог. Крючков уточнил, что пока об эпидемиологических свойствах «Дельтакрона» мало известно. «Он должен быть чем-то лучше, чем „Омикрон“, который все вытесняет на своем пути и даже сильные линии, как „Дельта“, убирает. Пока данных таких нет, но если это так, мы поймем это в течение трех недель», — предупредил кандидат медицинских наук. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев не уверен, что «Дельтакрон» начнет распространяться. «С одной стороны, он несет в себе адаптации и от „Дельты“, и от „Омикрона“, которые помогают ему эффективно размножаться. Но есть и обратная сторона, он должен быть уязвим перед иммунитетом, который выработался у переболевших этими штаммами. Есть вариант, что он не представляет никакой опасности. Сейчас существует порядка 10 000 вариантов коронавируса. И большинство из них не выдерживают никакой конкуренции и исчезают», — отметил специалист.