11 января 2022
10 января 2022

Замглавы Нефтеюганска уходит в отставку. Он претендовал на пост мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтеюганск, разное, ХМАО, нефтеюганск, прокопович павел
Павел Прокопович дорабатывает в администрации Нефтеюганска до конца недели Фото:

Заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович, принимавший участие в выборах мэра, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил инсайдер, близкий к мэрии.

«Прокопович написал заявление на увольнение. Глава [Нефтеюганска Эльвира Бугай] его подписала. 14 января у него будет последний рабочий день», — сообщил инсайдер.

Другой источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что Прокопович принял решение об уходе, поскольку не сработался с новой командой мэрии. «Он был одним из самых близких людей в окружении бывшего главы города Сергея Дегтярева. Новая команда городской администрации из другого политического лагеря. Так что эта отставка была вполне ожидаема», — сообщил собеседник URA.RU. Сам Прокопович не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Прокопович занимал разные посты в мэрии Нефтеюганска. Помимо замглавы города, он успел поработать заместителем директора департамента образования, а также руководителем департамента по делам администрации. Осенью 2021 года чиновник принимал участие в качестве кандидата в выборах главы Нефтеюганска, но победу в конкурсе одержала вице-спикер городской думы Эльвира Бугай.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович, принимавший участие в выборах мэра, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил инсайдер, близкий к мэрии. «Прокопович написал заявление на увольнение. Глава [Нефтеюганска Эльвира Бугай] его подписала. 14 января у него будет последний рабочий день», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что Прокопович принял решение об уходе, поскольку не сработался с новой командой мэрии. «Он был одним из самых близких людей в окружении бывшего главы города Сергея Дегтярева. Новая команда городской администрации из другого политического лагеря. Так что эта отставка была вполне ожидаема», — сообщил собеседник URA.RU. Сам Прокопович не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Прокопович занимал разные посты в мэрии Нефтеюганска. Помимо замглавы города, он успел поработать заместителем директора департамента образования, а также руководителем департамента по делам администрации. Осенью 2021 года чиновник принимал участие в качестве кандидата в выборах главы Нефтеюганска, но победу в конкурсе одержала вице-спикер городской думы Эльвира Бугай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...