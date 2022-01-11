Замглавы Нефтеюганска уходит в отставку. Он претендовал на пост мэра

12 января 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Павел Прокопович дорабатывает в администрации Нефтеюганска до конца недели Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович, принимавший участие в выборах мэра, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил инсайдер, близкий к мэрии. «Прокопович написал заявление на увольнение. Глава [Нефтеюганска Эльвира Бугай] его подписала. 14 января у него будет последний рабочий день», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что Прокопович принял решение об уходе, поскольку не сработался с новой командой мэрии. «Он был одним из самых близких людей в окружении бывшего главы города Сергея Дегтярева. Новая команда городской администрации из другого политического лагеря. Так что эта отставка была вполне ожидаема», — сообщил собеседник URA.RU. Сам Прокопович не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Прокопович занимал разные посты в мэрии Нефтеюганска. Помимо замглавы города, он успел поработать заместителем директора департамента образования, а также руководителем департамента по делам администрации. Осенью 2021 года чиновник принимал участие в качестве кандидата в выборах главы Нефтеюганска, но победу в конкурсе одержала вице-спикер городской думы Эльвира Бугай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович, принимавший участие в выборах мэра, уходит в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил инсайдер, близкий к мэрии. «Прокопович написал заявление на увольнение. Глава [Нефтеюганска Эльвира Бугай] его подписала. 14 января у него будет последний рабочий день», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что Прокопович принял решение об уходе, поскольку не сработался с новой командой мэрии. «Он был одним из самых близких людей в окружении бывшего главы города Сергея Дегтярева. Новая команда городской администрации из другого политического лагеря. Так что эта отставка была вполне ожидаема», — сообщил собеседник URA.RU. Сам Прокопович не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Прокопович занимал разные посты в мэрии Нефтеюганска. Помимо замглавы города, он успел поработать заместителем директора департамента образования, а также руководителем департамента по делам администрации. Осенью 2021 года чиновник принимал участие в качестве кандидата в выборах главы Нефтеюганска, но победу в конкурсе одержала вице-спикер городской думы Эльвира Бугай.