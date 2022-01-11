Украинцев призвали сделать «тревожные чемоданчики» для войны с РФ

11 января 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Жителям Киева посоветовали собрать документы и удобную одежду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украинцам нужно собрать «тревожные чемоданчики» на случай начала войны с Россией. В него должны войти вещи, которые можно взять с собой. Такое заявление сделал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко. «В первую очередь, это — документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете», — сказал Андрей Крищенко в интервью изданию «Главком», передает «Лента.ру». По его словам, жителям Киева нужно подготовиться к вторжению России. Эскалация может произойти в любой момент, считает Крищенко. У России нет намерений нападать на Украину, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Россия объяснила это США во время встречи по безопасности, передает RT. Ранее The New York Times заявило о признаке того, что Россия готовится к вторжению. Об этом свидетельствует переброска российских военных вертолетов к украинской границе, сообщило издание со ссылкой на американских официальных лиц. В Вашингтоне сообщили, что передвижение войск РФ у границ Украины замедлилось в декабре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинцам нужно собрать «тревожные чемоданчики» на случай начала войны с Россией. В него должны войти вещи, которые можно взять с собой. Такое заявление сделал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко. «В первую очередь, это — документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете», — сказал Андрей Крищенко в интервью изданию «Главком», передает «Лента.ру». По его словам, жителям Киева нужно подготовиться к вторжению России. Эскалация может произойти в любой момент, считает Крищенко. У России нет намерений нападать на Украину, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Россия объяснила это США во время встречи по безопасности, передает RT. Ранее The New York Times заявило о признаке того, что Россия готовится к вторжению. Об этом свидетельствует переброска российских военных вертолетов к украинской границе, сообщило издание со ссылкой на американских официальных лиц. В Вашингтоне сообщили, что передвижение войск РФ у границ Украины замедлилось в декабре.