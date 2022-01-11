Украинцев призвали сделать «тревожные чемоданчики» для войны с РФ

Украинцам нужно собрать «тревожные чемоданчики» на случай начала войны с Россией. В него должны войти вещи, которые можно взять с собой. Такое заявление сделал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко.
«В первую очередь, это — документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете», — сказал Андрей Крищенко в интервью изданию «Главком», передает «Лента.ру».
По его словам, жителям Киева нужно подготовиться к вторжению России. Эскалация может произойти в любой момент, считает Крищенко.
У России нет намерений нападать на Украину, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Россия объяснила это США во время встречи по безопасности, передает RT. Ранее The New York Times заявило о признаке того, что Россия готовится к вторжению. Об этом свидетельствует переброска российских военных вертолетов к украинской границе, сообщило издание со ссылкой на американских официальных лиц. В Вашингтоне сообщили, что передвижение войск РФ у границ Украины замедлилось в декабре.
Украинцам нужно собрать «тревожные чемоданчики» на случай начала войны с Россией. В него должны войти вещи, которые можно взять с собой. Такое заявление сделал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко. «В первую очередь, это — документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете», — сказал Андрей Крищенко в интервью изданию «Главком», передает «Лента.ру». По его словам, жителям Киева нужно подготовиться к вторжению России. Эскалация может произойти в любой момент, считает Крищенко. У России нет намерений нападать на Украину, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Россия объяснила это США во время встречи по безопасности, передает RT. Ранее The New York Times заявило о признаке того, что Россия готовится к вторжению. Об этом свидетельствует переброска российских военных вертолетов к украинской границе, сообщило издание со ссылкой на американских официальных лиц. В Вашингтоне сообщили, что передвижение войск РФ у границ Украины замедлилось в декабре.