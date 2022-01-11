NYT нашла новый признак готовящегося вторжения РФ на Украину

Военные вертолеты станут важным преимуществом России, если она решит «вторгнуться на Украину», передает The New York Times Фото: Анна Майорова © URA.RU

Переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц сообщает The New York Times. При этом в Вашингтоне отметили, что передвижения российских войск у границ с Украиной замедлились в декабре.

«Президент РФ Владимир Путин начал предпринимать шаги по переброске военных вертолетов на место [к границам с Украиной], что является возможным признаком того, что планирование нападения продолжается. Боевые и транспортные вертолеты, наряду со штурмовиками, станут важным преимуществом России, если Путин решит вторгнуться в Украину», — передает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.

Чиновники в Вашингтоне считают, что «вторжение» может состояться ближе к весне. Это связано с относительно мягкой зимой — из-за того, что земля не промерзла достаточно сильно, чтобы выдержать передвижения военной техники, Россия будет «вынуждена отложить наземное наступление, самое раннее, до февраля».

Ранее The New York Times составила и опубликовала карту с возможным расположением российских войск у границы с Украиной. Информацию газете предоставили украинские и западные чиновники. Согласно их данным, военные РФ «окружают» Киев с трех сторон — они разместились у границ Беларуси, недалеко от Воронежа и в районе Волгограда, передает RT.

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