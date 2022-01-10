Чиновник из Свердловской области получил высокий пост на Кубани

Бывший замруководителя УФАС России по Свердловской области Глеб Старков возглавил управление ведомства по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.
«Глеб Старков назначен руководителем Краснодарского УФАС России», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Чиновник начал исполнять свои обязанности на новом месте с 11 января. Занимая аналогичную должность, он получил чин госсоветника третьего класса.
Старков начал работать в антимонопольной службе с 2011 года. Он начинал работать в свердловском управлении ведомства, а затем был переведен на должность руководителя в Камчатское УФАС РФ. Там он и продолжал службу до начала января. Приказ о его переводе подписан в конце 2021 года.
Бывший замруководителя УФАС России по Свердловской области Глеб Старков возглавил управление ведомства по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России. «Глеб Старков назначен руководителем Краснодарского УФАС России», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Чиновник начал исполнять свои обязанности на новом месте с 11 января. Занимая аналогичную должность, он получил чин госсоветника третьего класса. Старков начал работать в антимонопольной службе с 2011 года. Он начинал работать в свердловском управлении ведомства, а затем был переведен на должность руководителя в Камчатское УФАС РФ. Там он и продолжал службу до начала января. Приказ о его переводе подписан в конце 2021 года.