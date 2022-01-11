Всемирный банк предупредил о снижении ВВП в России

11 января 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

В РФ ожидается замедление темпов экономического роста Фото: Владимир Андреев © URA.RU За год валовый внутренний продукт, отражающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, в России может снизиться на 0,6% до 1,8%. Это будет связано со снижением цен на промышленное сырье. Такие данные приводятся в отчете Всемирного банка за январь «Перспективы мировой экономики». «В Российской Федерации в 2022 году ожидается замедление темпов экономического роста до 2,4% по мере дальнейшего ужесточения макроэкономической политики и снижения внутреннего спроса. В 2023 году ожидается дальнейшее замедление — до 1,8% на фоне снижения цен на промышленное сырье», — говорится в документе. По этой информации, тормозящим фактором останутся коронавирусные ограничения и низкие темпы вакцинации населения. При этом, судя по официальному макропрогнозу Минэкономразвития, который был составлен в сентябре прошлого года, предполагает 3% роста ВВП как в этом, так и в следующем году. Уровень ВВП в октябре 2021 года вырос на 4,9% в годовом выражении, передали в декабре аналитики Минэкономразвития. По их оценкам, большой вклад в это внесли добыча полезных ископаемых и газа, а также торговля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За год валовый внутренний продукт, отражающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, в России может снизиться на 0,6% до 1,8%. Это будет связано со снижением цен на промышленное сырье. Такие данные приводятся в отчете Всемирного банка за январь «Перспективы мировой экономики». «В Российской Федерации в 2022 году ожидается замедление темпов экономического роста до 2,4% по мере дальнейшего ужесточения макроэкономической политики и снижения внутреннего спроса. В 2023 году ожидается дальнейшее замедление — до 1,8% на фоне снижения цен на промышленное сырье», — говорится в документе. По этой информации, тормозящим фактором останутся коронавирусные ограничения и низкие темпы вакцинации населения. При этом, судя по официальному макропрогнозу Минэкономразвития, который был составлен в сентябре прошлого года, предполагает 3% роста ВВП как в этом, так и в следующем году. Уровень ВВП в октябре 2021 года вырос на 4,9% в годовом выражении, передали в декабре аналитики Минэкономразвития. По их оценкам, большой вклад в это внесли добыча полезных ископаемых и газа, а также торговля.