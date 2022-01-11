Шахта «Листвяжная» не предоставляет данные о последствиях аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, работа под землей, забой
Авария на шахте произошла из-за взрыва метана Фото:
новость из сюжета
В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Росприроднадзору не удается получить информацию о последствиях аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, из-за это не получается рассчитать ущерб. Об этом сообщается в служебной записке ведомства в адрес Минприроды.

«От ООО „Листвяжная“ по состоянию на 10.01.2022 года ответ на запрос не поступал. Таким образом, в отсутствие сведений о количестве утраченных в результате аварии и подлежащих списанию запасов полезных ископаемых произвести расчет размера вреда, причиненного недрам, не представляется возможным», — цитирует РИА «Новости» документ.

Росприроднадзор должен предоставить расчет ущерба, который был причинен недрам из-за аварии на шахте. Региональное управление ведомства проводит административное расследование для выяснения суммы вреда воздуху, почве и водным объектам после происшествия.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября, причиной стал взрыв метана. В результате аварии пострадали 99 человек, еще 51 погиб. Тело последней жертвы нашли 13 декабря, до этого в МЧС не могли найти тело шахтера. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству постепенно закрывать угольные шахты с высоким риском аварийности, передает «Газета Кемерова». После трагедии генпрокуратура обнаружила нарушения в Ростехнадзоре и МЧС, выявили коррупцию, сообщает Vse42.ru.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Росприроднадзору не удается получить информацию о последствиях аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, из-за это не получается рассчитать ущерб. Об этом сообщается в служебной записке ведомства в адрес Минприроды. «От ООО „Листвяжная“ по состоянию на 10.01.2022 года ответ на запрос не поступал. Таким образом, в отсутствие сведений о количестве утраченных в результате аварии и подлежащих списанию запасов полезных ископаемых произвести расчет размера вреда, причиненного недрам, не представляется возможным», — цитирует РИА «Новости» документ. Росприроднадзор должен предоставить расчет ущерба, который был причинен недрам из-за аварии на шахте. Региональное управление ведомства проводит административное расследование для выяснения суммы вреда воздуху, почве и водным объектам после происшествия. Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября, причиной стал взрыв метана. В результате аварии пострадали 99 человек, еще 51 погиб. Тело последней жертвы нашли 13 декабря, до этого в МЧС не могли найти тело шахтера. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству постепенно закрывать угольные шахты с высоким риском аварийности, передает «Газета Кемерова». После трагедии генпрокуратура обнаружила нарушения в Ростехнадзоре и МЧС, выявили коррупцию, сообщает Vse42.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...