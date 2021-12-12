Спасатели нашли тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели поднимают тело последнего погибшего шахтера при взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем telegram-канале. «Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте „Листвяжная“», — написал Сергей Цивилев. Ранее МЧС не удавалось обнаружить местоположение тела последнего шахтера. 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло возгорание. 51 человек погиб, еще 99 пострадали, передает RT. 3 декабря в Кемеровской области прошли траурные мероприятия в память о погибших шахтерах.