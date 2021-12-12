12 декабря 2021

Спасатели нашли тело последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, сотрудники мчс, мчс россии
Горноспасатели извлекают последнее тело погибшего шахтера из «Листвяжной» Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Горноспасатели поднимают тело последнего погибшего шахтера при взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем telegram-канале.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте „Листвяжная“», — написал Сергей Цивилев. Ранее МЧС не удавалось обнаружить местоположение тела последнего шахтера.

25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло возгорание. 51 человек погиб, еще 99 пострадали, передает RT. 3 декабря в Кемеровской области прошли траурные мероприятия в память о погибших шахтерах.

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Горноспасатели поднимают тело последнего погибшего шахтера при взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем telegram-канале. «Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте „Листвяжная“», — написал Сергей Цивилев. Ранее МЧС не удавалось обнаружить местоположение тела последнего шахтера. 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло возгорание. 51 человек погиб, еще 99 пострадали, передает RT. 3 декабря в Кемеровской области прошли траурные мероприятия в память о погибших шахтерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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