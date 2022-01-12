Депутат Госдумы призвал сажать изменников Родины пожизненно

У изменников не должно быть права на аппеляцию, считает Андрей Луговой Фото: Василий Гришин © URA.RU

Наказание за государственную измену необходимо ужесточить до пожизненного лишения свободы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Мое мнение однозначно. Максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, лишение гражданства, без права на аппеляцию. Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — заявил Андрей Луговой.

Он объяснил свою позицию тем, что изменники Родины наносят огромный вред стране. «В ситуации, когда противостояние ведущих мировых держав достигло максимальной точки кипения, когда на кону стоит сохранение мира и стороны принимают усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, любая провокация может стать фатальной. История знает массу примеров, когда тщеславие, гордыня и корысть толкали людей на путь предательства. Ни у одного изменника Родины не было другого мотива, а ущерб, который они наносили своей стране, был колоссальный и невосполнимый. Те, кто смог избежать сурового наказания и сбежать, умирали в нищете и забвении. И это самое суровое наказание», — подчеркнул депутат.

Мораторий на смертную казнь действовал в СССР с 1947 года. Тогда был издан указ «Об отмене смертной казни». 12 января 1950 года, данное наказание вернули за измену, шпионаж и саботаж. Однако позднее смертную казнь полностью отменили.

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