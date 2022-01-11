Госдеп отреагировал на слова Токаева о выводе миротворцев ОДКБ

12 января 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Нед Прайс поприветствовал заявление Токаева о выводе войск Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В США одобрили решение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева объявить о завершении миссии миротворческих сил ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. «Мы приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию… Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», — сказал Прайс, пишут РИА «Новости». Ранее Токаев в ходе своего выступления в мажилисе парламента Казахстана заявил о стабильной ситуации во всех регионах страны. Он сообщил, что через несколько дней начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ, который займет порядка 10 дней. Массовые митинги в Казахстане начались на второй день нового года. Народ вышел на улицы из-за резко подскочивших цен на газ. Люди начали захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих. Известно о случаях гибели. В один из дней в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы осуществляли охрану важных государственных и военных объектов, а также содействовали силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США одобрили решение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева объявить о завершении миссии миротворческих сил ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. «Мы приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию… Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», — сказал Прайс, пишут РИА «Новости». Ранее Токаев в ходе своего выступления в мажилисе парламента Казахстана заявил о стабильной ситуации во всех регионах страны. Он сообщил, что через несколько дней начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ, который займет порядка 10 дней. Массовые митинги в Казахстане начались на второй день нового года. Народ вышел на улицы из-за резко подскочивших цен на газ. Люди начали захватывать ряд госучреждений. Сотни силовиков пострадали по вине протестующих. Известно о случаях гибели. В один из дней в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По данным СМИ, это может говорить о вмешательстве в протесты террористических организаций. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у стран ОДКБ. Миротворцы осуществляли охрану важных государственных и военных объектов, а также содействовали силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.