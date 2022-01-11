11 января 2022

В США потребовали от РФ прекратить учения на границе с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
В Госдепе требуют от РФ разъяснить свои действия возле украинской границы Фото:

В Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. С таким заявлением в контексте деэскалации ситуации на Украине выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — передает заявление Прайса РИА «Новости». Политик добавил, что российско-американские переговоры по теме безопасности могу продвинуться вперед только в «атмосфере деэскалации».

Ранее в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.

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В Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. С таким заявлением в контексте деэскалации ситуации на Украине выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — передает заявление Прайса РИА «Новости». Политик добавил, что российско-американские переговоры по теме безопасности могу продвинуться вперед только в «атмосфере деэскалации». Ранее в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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