В США потребовали от РФ прекратить учения на границе с Украиной

12 января 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

В Госдепе требуют от РФ разъяснить свои действия возле украинской границы Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. С таким заявлением в контексте деэскалации ситуации на Украине выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — передает заявление Прайса РИА «Новости». Политик добавил, что российско-американские переговоры по теме безопасности могу продвинуться вперед только в «атмосфере деэскалации». Ранее в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. С таким заявлением в контексте деэскалации ситуации на Украине выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — передает заявление Прайса РИА «Новости». Политик добавил, что российско-американские переговоры по теме безопасности могу продвинуться вперед только в «атмосфере деэскалации». Ранее в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.