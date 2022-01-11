Школы Екатеринбурга ушли на удаленку после письма о минировании

Из-за всплеска «минирований» утром 12 января эвакуировали более 160 учебных заведений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу несколько школ Екатеринбурга переходят на дистанционное обучение после сообщений о минировании. Информацией об этом с корреспондентом URA.RU поделились родители учащихся.

«171 и 63 школы — домой отпустили детей. Посадили на дистант», — пишет одна из родительниц в чате класса в мессенджере WhatsApp. Лицей №130 ушел на удаленное обучение до конца дня. «Первую смену эвакуировали, вторая — учится из дома. Завтра сказали приходить в школу», — сообщает одна из мам.

«По техническим причинам образовательный процесс приостановлен до особого распоряжения. Информация о продолжении работы гимназии поступит от классных руководителей», — такое сообщение пришло в родительском чате 155 гимназии. На сайте 43 гимназии разместили информацию о дистанционном обучении. В СОШ №61 на Вторчермете объявили 12 января днем самоподготовки, передает мама одного из учеников. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не пришел.

О массовой эвакуации школ из-за угрозы минирования в Екатеринбурге стало известно рано утром 12 января. Школы ложно минируют с самого выхода с новогодних каникул — первое сообщение поступило 10 января. Первыми эвакуировали школы № 161 и 65. Утром 12 января по официальной информации во время первого урока эвакуировали 93 школы.

Фото: родительский чат в WhatsApp

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