Почти 30-градусный мороз в Челябинской области в конце недели усугубит сильный ветер и снегопад. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
«В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до минус 25 градусов, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Следующая ночь будет также холодной — до минус 28 градусов. При этом ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, местами ожидается снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
Днем на Южном Урале будет относительно тепло. В четверг столбик термометра поднимется к отметке в минус 16 градусов. В пятницу ожидается минус 6-11 градусов.
Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра
Почти 30-градусный мороз в Челябинской области в конце недели усугубит сильный ветер и снегопад. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до минус 25 градусов, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Следующая ночь будет также холодной — до минус 28 градусов. При этом ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, местами ожидается снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Днем на Южном Урале будет относительно тепло. В четверг столбик термометра поднимется к отметке в минус 16 градусов. В пятницу ожидается минус 6-11 градусов.