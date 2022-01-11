Накануне выходных в Челябинскую область придет непогода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти 30-градусный мороз в Челябинской области в конце недели усугубит сильный ветер и снегопад. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до минус 25 градусов, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Следующая ночь будет также холодной — до минус 28 градусов. При этом ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, местами ожидается снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем на Южном Урале будет относительно тепло. В четверг столбик термометра поднимется к отметке в минус 16 градусов. В пятницу ожидается минус 6-11 градусов.

Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра