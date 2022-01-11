11 января 2022
10 января 2022

Синоптики пообещали Челябинской области мороз со снегом и ветром. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, девушка, пешеход, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, ветер, мороз
Накануне выходных в Челябинскую область придет непогода Фото:

Почти 30-градусный мороз в Челябинской области в конце недели усугубит сильный ветер и снегопад. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до минус 25 градусов, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Следующая ночь будет также холодной — до минус 28 градусов. При этом ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, местами ожидается снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем на Южном Урале будет относительно тепло. В четверг столбик термометра поднимется к отметке в минус 16 градусов. В пятницу ожидается минус 6-11 градусов.

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Почти 30-градусный мороз в Челябинской области в конце недели усугубит сильный ветер и снегопад. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на четверг, 13 января, температура в Челябинской области опустится до минус 25 градусов, а в горах и низинах до минус 30 градусов. Следующая ночь будет также холодной — до минус 28 градусов. При этом ветер будет достигать 15-20 метров в секунду, местами ожидается снег», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Днем на Южном Урале будет относительно тепло. В четверг столбик термометра поднимется к отметке в минус 16 градусов. В пятницу ожидается минус 6-11 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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