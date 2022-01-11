11 января 2022

В Екатеринбурге после «минирования» школ эвакуировали медколледж

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Причина эвакуации колледжа не сообщается Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали Свердловский областной медицинский колледж и Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского. Об этом сообщили в соцсети Telegram.

«Медицинский колледж на Крылова тоже собираются эвакуировать», — говорится в telegram-канале «Екатское чтиво». Источники канала сообщили, что также всех вывели из здания Уральской государственной консерватории.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Представители колледжа и консерватории не ответил на звонок корреспондента агентства. URA.RU направило запрос на почты учреждений. Инсайдер URA.RU опроверг информацию об эвакуации колледжа.

Сообщения о минировании школ появились в социальных сетях утром 12 января. По сообщениям СМИ, из-за писем, отправленных на почту учреждений, эвакуировали детей из школ № 25, 208, 1, 63, 69, 171, 48, 147 и других. Полиция не комментирует инциденты.

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В Екатеринбурге эвакуировали Свердловский областной медицинский колледж и Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского. Об этом сообщили в соцсети Telegram. «Медицинский колледж на Крылова тоже собираются эвакуировать», — говорится в telegram-канале «Екатское чтиво». Источники канала сообщили, что также всех вывели из здания Уральской государственной консерватории. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Представители колледжа и консерватории не ответил на звонок корреспондента агентства. URA.RU направило запрос на почты учреждений. Инсайдер URA.RU опроверг информацию об эвакуации колледжа. Сообщения о минировании школ появились в социальных сетях утром 12 января. По сообщениям СМИ, из-за писем, отправленных на почту учреждений, эвакуировали детей из школ № 25, 208, 1, 63, 69, 171, 48, 147 и других. Полиция не комментирует инциденты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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