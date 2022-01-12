В России хотят добавить в загранпаспорт графу о вакцинации

Общественник считает, что подобная реформа загранпаспорта своевременна и полезна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первый зампред общественной палаты (ОП) Ленобласти Владимир Петров обратился к главе Роспотребнадзора с предложением добавить в загранпаспорт новый раздел о прививке от COVID-19 и ПЦР-тестах. Об этом говорится в письме Петрова главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Прошу вас оценить и дать свое экспертное мнение об идее внедрения в отечественный заграничный паспорт раздела, куда могут вноситься данные о наличии у путешественника вакцин против коронавируса и актуальных ПЦР-тестирований», — говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

Он предполагает, что новый раздел облегчит передвижение граждан РФ по миру. «Такой раздел облегчит жизнь рядового путешественника и избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ», — отметил Петров.

Также он говорит, что признание российских вакцин другими государствами — дело времени. Он считает, что компромисса можно будет достичь в течение года.

Ранее европейский регулятор дал положительное заключение по поводу признания стандартов производства российской вакцины «Спутник V». Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что признание «Спутника V» задерживается из-за проверки технологических процессов.

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