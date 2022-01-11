11 января 2022

Источник: атакованный пермский вуз ждет новая проверка

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Виды города. Пермь, университет, пгниу, пгу, город пермь, пермский государственный университет
В ПГНИУ проверят систему оповещения о ЧП Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В кампусе Пермского университета, где в сентябре произошло массовое убийство, силовики 12 января проверят системы сигнализации и оповещения о ЧП. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в вузе. Ранее претензии к работе сигнализации в вузе высказали в управлении Федерального казначейства.

«Росгвардия, ФСБ, МЧС. Все придут проверять сигнализацию и систему оповещения на кампусе. Как на улице, так и в корпусах. Все работает. Внутренние проверки в вузе чуть не каждый день проходят», — поделился собеседник агентства.

20 сентября 2021 года первокурсник ПГНИУ пришел в вуз с ружьем и застрелил шесть человек. Десятки людей получили ранения. Позже в управлении Федерального казначейства заявили, что в вузе не работала сигнализация — техника, которую закупили на 35 млн бюджетных рублей, была неисправной. В университете, в свою очередь, утверждают, что все системы в день нападения на кампус были исправны, и готовы доказать это в суде.

Обновлено в 15:11. В пресс-службе ПГНИУ подтвердили факт проверки. На территории кампуса в 15:00 заработали сирена оповещения.

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В кампусе Пермского университета, где в сентябре произошло массовое убийство, силовики 12 января проверят системы сигнализации и оповещения о ЧП. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в вузе. Ранее претензии к работе сигнализации в вузе высказали в управлении Федерального казначейства. «Росгвардия, ФСБ, МЧС. Все придут проверять сигнализацию и систему оповещения на кампусе. Как на улице, так и в корпусах. Все работает. Внутренние проверки в вузе чуть не каждый день проходят», — поделился собеседник агентства. 20 сентября 2021 года первокурсник ПГНИУ пришел в вуз с ружьем и застрелил шесть человек. Десятки людей получили ранения. Позже в управлении Федерального казначейства заявили, что в вузе не работала сигнализация — техника, которую закупили на 35 млн бюджетных рублей, была неисправной. В университете, в свою очередь, утверждают, что все системы в день нападения на кампус были исправны, и готовы доказать это в суде. Обновлено в 15:11. В пресс-службе ПГНИУ подтвердили факт проверки. На территории кампуса в 15:00 заработали сирена оповещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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