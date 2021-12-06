В ПГНИУ утверждают, что сигнализация была исправна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В Пермском университете утверждают, что сигнализация в день нападения на кампус была исправна. Вуз готов подать в суд на управление федерального казначейства, которое проводило проверку и обвинило руководство ПГНИУ в приемке неработающего оборудования.

«Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы. Пермский университет оставляет за собой право для обращения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПГНИУ.

Ранее СМИ опубликовали результаты проверки вуза, из которых следует, что руководством ПГНИУ были приняты и оплачены работы по монтажу систем безопасности в неработоспособном состоянии, что является неправомерным расходованием средств. На технику было выделено 35 млн рублей.

Стрельба в Пермском университете произошла днем 20 сентября. В результате погибли 6 человек, десятки получили ранения. Большинство пострадавших студентов уже вернулись к учебе. Обвиняемому в нападении первокурснику Тимуру Бекмансурову суд сегодня продлил срок содержания в СИЗО. Сейчас он проходит психологическую экспертизу в Санкт-Петербурге.