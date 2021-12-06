06 декабря 2021

В пермском вузе заявили об исправной сигнализации в день атаки. «Готовы судиться»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Межрегиональный форум
В ПГНИУ утверждают, что сигнализация была исправна Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В Пермском университете утверждают, что сигнализация в день нападения на кампус была исправна. Вуз готов подать в суд на управление федерального казначейства, которое проводило проверку и обвинило руководство ПГНИУ в приемке неработающего оборудования.

«Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы. Пермский университет оставляет за собой право для обращения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПГНИУ.

Ранее СМИ опубликовали результаты проверки вуза, из которых следует, что руководством ПГНИУ были приняты и оплачены работы по монтажу систем безопасности в неработоспособном состоянии, что является неправомерным расходованием средств. На технику было выделено 35 млн рублей.

Стрельба в Пермском университете произошла днем 20 сентября. В результате погибли 6 человек, десятки получили ранения. Большинство пострадавших студентов уже вернулись к учебе. Обвиняемому в нападении первокурснику Тимуру Бекмансурову суд сегодня продлил срок содержания в СИЗО. Сейчас он проходит психологическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском университете утверждают, что сигнализация в день нападения на кампус была исправна. Вуз готов подать в суд на управление федерального казначейства, которое проводило проверку и обвинило руководство ПГНИУ в приемке неработающего оборудования. «Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы. Пермский университет оставляет за собой право для обращения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПГНИУ. Ранее СМИ опубликовали результаты проверки вуза, из которых следует, что руководством ПГНИУ были приняты и оплачены работы по монтажу систем безопасности в неработоспособном состоянии, что является неправомерным расходованием средств. На технику было выделено 35 млн рублей. Стрельба в Пермском университете произошла днем 20 сентября. В результате погибли 6 человек, десятки получили ранения. Большинство пострадавших студентов уже вернулись к учебе. Обвиняемому в нападении первокурснику Тимуру Бекмансурову суд сегодня продлил срок содержания в СИЗО. Сейчас он проходит психологическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...