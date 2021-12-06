В Пермском университете утверждают, что сигнализация в день нападения на кампус была исправна. Вуз готов подать в суд на управление федерального казначейства, которое проводило проверку и обвинило руководство ПГНИУ в приемке неработающего оборудования.
«Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы. Пермский университет оставляет за собой право для обращения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПГНИУ.
Ранее СМИ опубликовали результаты проверки вуза, из которых следует, что руководством ПГНИУ были приняты и оплачены работы по монтажу систем безопасности в неработоспособном состоянии, что является неправомерным расходованием средств. На технику было выделено 35 млн рублей.
В Пермском университете утверждают, что сигнализация в день нападения на кампус была исправна. Вуз готов подать в суд на управление федерального казначейства, которое проводило проверку и обвинило руководство ПГНИУ в приемке неработающего оборудования. «Замечания в отношении систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа не обоснованы. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. В настоящее время вуз проводит дополнительную экспертизу. По ее результатам возражения будут направлены в контрольные органы. Пермский университет оставляет за собой право для обращения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПГНИУ. Ранее СМИ опубликовали результаты проверки вуза, из которых следует, что руководством ПГНИУ были приняты и оплачены работы по монтажу систем безопасности в неработоспособном состоянии, что является неправомерным расходованием средств. На технику было выделено 35 млн рублей. Стрельба в Пермском университете произошла днем 20 сентября. В результате погибли 6 человек, десятки получили ранения. Большинство пострадавших студентов уже вернулись к учебе. Обвиняемому в нападении первокурснику Тимуру Бекмансурову суд сегодня продлил срок содержания в СИЗО. Сейчас он проходит психологическую экспертизу в Санкт-Петербурге.