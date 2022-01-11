СМИ: директора оборонного завода Перми арестовали за подкуп

Уголовное дело связано с работой топ-менеджера в Новосибирске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского арестовали в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. Как сообщает источник «Коммерсанта-Прикамье», он был задержан в конце 2021 года в Новосибирске.

«Дело, в рамках которого Олегу Миргородскому была избрана мера пресечения, касается его деятельности в ОАО „Новосибирский механический завод ‚Искра‘“, где он работал заместителем директора до победы в конкурсе на должность руководителя ФКП „Пермский пороховой завод“. Ему инкриминируется ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — сообщают источники издания. Перед задержанием с ним беседовали сотрудники ФСБ в Перми.

Пермский пороховой завод входит в оборонно-промышленный комплекс и является одним из ключевых предприятий края. Здесь изготавливаются изделия из порохов и твердых ракетных топлив, медленно горящие топлива, малогазовые составы, сферические пороха, воспламенители и пиротехнические изделия к современным системам вооружения. Новосибирский завод «Искра» специализируется на производстве средств взрывания для добывающей промышленности.

Обязанности директора порохового завода сейчас исполняет Сергей Ляшенко. Миргородский при этом остается руководителем предприятия. Незадолго до его задержания Минпромторг РФ объявил очередной конкурс на занятие должности гендиректора, поскольку полномочия Олега Миргородского истекли. URA.RU не удалось связаться с Миргородским, в распоряжении редакции нет номера его телефона. В СУ СК по Новосибирской области отправлен запрос.

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