Владимир Архипов обсудил с руководством УФСИН проблемы трудоустройства осужденных в курганских колониях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов и начальник регионального УФСИН Михаил Мачушкин договорились совместными усилиями увеличить число рабочих мест в колониях. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСИН.

«Вопросы трудовой занятости граждан в местах лишения свободы обсудили начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин и заместитель губернатора Владимир Архипов. Стороны приняли решение провести при содействии правительства Курганской области совместное совещание сотрудников производственной службы УФСИН и руководителей предприятий и организаций региона», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках совещания исправительные учреждения проведут презентацию своих производственных возможностей и продукции. По данным УФСИН, в 2021 году 1353 осужденных работали в центрах трудовой адаптации в колониях региона. Это 47% трудоспособных заключенных.

«Производственный потенциал исправительных учреждений области используется не в полном объеме, что не позволяет трудоустроить больше осужденных», — отмечают в УФСИН. Увеличить число рабочих мест в ведомстве предлагают за счет привлечения новых заказов и размещения новых производств в колониях.

Сейчас заключенные в Курганской области производят 500 наименований товаров и услуг. В частности, осужденные шьют спецодежду, выпускают металлоконструкции и кованые изделия, перерабатывают древесину, занимаются сортировкой отходов и уборкой территорий.

Владимир Архипов (в центре фото) встретился с руководством областного УФСИН Фото: 45.fsin.gov.ru

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