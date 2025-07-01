В результате атаки ВСУ по Ижевску есть погибшие и раненые

В Ижевске в результате атаки беспилотников ВСУ на одно из предприятий погибли мирные жители. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Информирую вас о текущей ситуации. По пострадавшим <...> к огромному сожалению есть погибшие. Есть тяжелораненые. Оказывается необходимая медпомощь в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи.
Ранее утром 1 июля глава Удмуртии Бречалов сообщил о нападении беспилотников на одно из предприятий Ижевска. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, над городом были уничтожены как минимум три дрона, а атака стала одной из самых масштабных за последнее время на территории региона.
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