В результате атаки ВСУ по Ижевску есть погибшие и раненые

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Трое человек погибли в результате атаки беспилотников по Ижевску
Трое человек погибли в результате атаки беспилотников по Ижевску Фото:

В Ижевске в результате атаки беспилотников ВСУ на одно из предприятий погибли мирные жители. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Информирую вас о текущей ситуации. По пострадавшим <...> к огромному сожалению есть погибшие. Есть тяжелораненые. Оказывается необходимая медпомощь в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи. 

Ранее утром 1 июля глава Удмуртии Бречалов сообщил о нападении беспилотников на одно из предприятий Ижевска. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, над городом были уничтожены как минимум три дрона, а атака стала одной из самых масштабных за последнее время на территории региона.

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В Ижевске в результате атаки беспилотников ВСУ на одно из предприятий погибли мирные жители. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Информирую вас о текущей ситуации. По пострадавшим <...> к огромному сожалению есть погибшие. Есть тяжелораненые. Оказывается необходимая медпомощь в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи.  Ранее утром 1 июля глава Удмуртии Бречалов сообщил о нападении беспилотников на одно из предприятий Ижевска. Сотрудники были эвакуированы. По предварительным данным, над городом были уничтожены как минимум три дрона, а атака стала одной из самых масштабных за последнее время на территории региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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