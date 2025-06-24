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23:23
Курганская звезда «Локомотива» Лоськов получил повышение в клубе
23:18
Педагоги из ХМАО получили награды от Путина
23:12
Губернатор Гусев: свыше 40 БПЛА сбито над Воронежской областью 24 июня
8 грубейших ошибок в деле редактора URA.RU
23:09
В Ростове задержали директора «Водоканала»
23:06
Путин наградил двух тюменских медиков
23:03
За воду заплатит бизнес: эксперт объяснил, как на россиянах отразится повышение тарифов
Иностранным гражданам станет проще попасть в Россию: в чем суть эксперимента
23:00
Путин наградил сотрудников пермского филиала «Уралмостстроя» и директора школы
23:00
«Израиль заплатил высокую цену за это»: Пезешкиан рассказал, чем обернулись атаки по ядерным объектам Ирана
22:47
Зеленский решил, что дешевая нефть остановит конфликт на Украине
В России задумались над созданием хайп-товаров для зарубежных рынков
22:47
Молодежная команда знатоков из Кургана победила в Москве. Фото
22:45
Путин отметил госнаградами бывшего вице-губернатора, челябинских медиков и многодетную мать
22:42
В США признали флот России самым мощным в Черном море
«Единая Россия» возьмется за воспитание инженеров еще со школы
22:42
В Екатеринбурге обнаружили мертвым подростка
22:38
NI: Россия применила стратегию по истощению западных ПВО на Украине
1
22:35
«Аэрофлот» изменит расписание рейсов в нескольких российских аэропортах
Уникальный случай: как школьница без репетиторов смогла сдать ЕГЭ на 400 баллов
22:35
Над Россией за три часа сбили 22 дрона ВСУ
22:32
Mash: в Казани сбили несколько беспилотников
22:26
На СВО в бою с ВСУ погиб 21-летний военнослужащий из Очера
Ужесточение правил призыва и обязательный RuStore на iPhone: какие законы приняла Госдума
22:15
«Государство-военный преступник»: Алиев выступил с обвинениями в адрес Армении
22:14
Путин присвоил курганским тренерам почетные звания
2
22:11
WP: организаторы саммита НАТО намеренно держат на расстоянии Трампа и Зеленского
2
Мишустин изменит подход к постановке диагнозов в больницах
22:10
Израиль сместит фокус конфликта на Газу
22:04
Как спасти сад от минирующей моли: методы борьбы от опытного садовода
22:03
Названа дата встречи Зеленского и Трампа
1
В России принят закон о дропперах: кого могут привлечь к ответственности и что грозит
22:00
В Госдуме призвали проверить сериал «Беременна в 16!»
21:58
Первый стыковой матч ФК «Челябинск» и «Волгарь» сыграли вничью
2
21:53
Остановки, библиотеки, вокзалы: где в Кургане можно поймать бесплатный Wi-Fi
Путин дал срочное поручение по семьям участников СВО
21:51
Мизулина заступилась за школьника, которому не дали нормально сдать ЕГЭ
1
21:46
Сержант, спасший свою группу в Мариуполе, получил звание Героя России посмертно
21:43
В России нашли опасные контрацептивы из Китая
«Убийца Telegram»: что известно о российском мессенджере MAX, который появится на всех телефонах
21:35
Машинист, погибший в теракте в Брянске, посмертно награжден орденом Мужества
21:32
Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя советского военачальника
21:28
Многодетная мать из Петербурга не может вернуться домой после американского конкурса красоты
1
Комплимент Медведеву и комментарии о перемирии на Ближнем Востоке: о чем рассказал Песков
21:21
«Локальное загрязнение и химические риски»: в МАГАТЭ сделали важное предупреждение о ядерных объектах Ирана
21:20
«На вкус — сироп от кашля»: снеки, которыми «травятся» современные тюменские подростки
21:16
25 июня — Петр Солнцеворот: приметы, традиции и смысл праздника
Вся Россия проводила звезду «Иронии судьбы» Валентину Талызину в последний путь. Фото, видео
21:06
В Венгрии рассказали, как НАТО избежало столкновения с Россией
21:00
Россиянам подсказали, какие грибы можно собирать уже сейчас
1
21:00
Израильская ловушка, уход мэра и борцы с абортами: главное в Кургане за 24 июня
1
Наемники в ужасе и слезах сбегают из ДНР под российским натиском: карта СВО за 24 июня
20:56
Челябинский губернатор предложил Мишустину меры по развитию креативной экономики
1
20:56
Школьник из ХМАО выпил литр водки после экзаменов и оказался в реанимации
2
20:53
Трампа хотят номинировать на Нобелевскую премию мира
5
«Повсюду пыль и запах гари»: как выглядит дом в Израиле, разрушенный попаданием иранской ракеты. Фотогалерея
20:48
Фура на скорости влетела в иномарки, стоящие в пробке на ЕКАД. Фото
1
20:48
Пермский завод по производству металлических изделий резко сократил прибыль
20:47
Улетные цены на авиабилеты, новые авиарейсы и сбор мэров в Тарко-Сале: события на Ямале 24 июня
Мужчина швырнул ребенка головой об пол в Шереметьево: все подробности к этому часу
20:45
Челябинцев на выходных зовут в конные походы, горы и на деревенскую сыроварню
20:39
Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его член
3
20:36
«Ты че дебил?»: в Екатеринбурге мать напала на маленького сына за дурачество. Видео
2
Конфликт Израиля и Ирана — не единственный: где в мире в 2025 году будут войны. Карта
20:33
Жители Израиля пожаловались, что с них берут деньги за доступ к бомбоубежищу. Видео
5
20:32
В столице Сирии прогремел взрыв
20:30
Партия пенсионеров на выборах в челябинский парламент выставит кандидатов в 15 округах
1
Иран рискнул дружбой с Катаром, чтобы отомстить США: почему Тегеран ударил по американской базе именно там
20:28
В Тюмени закрыли популярный ресторан, там обнаружили нарушения. Фото
20:28
«Нафтогаз Украины» хочет взыскать с «Газпрома» почти 1,5 миллиарда долларов
3
20:27
Миллиардер из ХМАО пригласил на юбилей компании группу «Рождество» и Ани Лорак
1
Иран и Израиль объявили прекращение огня, а затем обменялись обвинениями и угрозами: что известно о перемирии
20:20
Мужчины признались, какой вид уборки им нравится больше всего
20:15
Бытовая техника и смартфоны подешевели в Курганской области
20:15
В Госдуме отреагировали на возвращение Козловского в театр: «Мы себя уважаем?»
2
20:13
В Дагестане маленькая девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном
1
20:08
Криптоблогерша обворовала клиентов на 2,2 млрд рублей
2
20:02
Поставка новых автобусов-гармошек в Пермь задерживается на два месяца
20:01
ТМК раскрыла размер инвестиций в развитие регионов России
19:56
Специалисты по защите женщин от абортов появились в курганских больницах. Список
5
19:55
«Требование самой жизни»: власти оценили новый мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле
4
19:54
ЦБ повысил стоимость доллара на 25 июня
2
19:52
На Украине возненавидели Порошенко* после его отдыха в Турции и подарка детям
1
19:47
На спасение - 10 минут: ветеринар рассказал что делать, если питомца укусила оса
19:46
На Тюменскую область надвигаются заморозки
19:39
В России перенесли крайний срок оплаты коммуналки
5
19:37
«Котлеты из комаров»: сотрудники дочки «Газпрома» из ХМАО столкнулись с нашествием мошки на вахте
2
19:33
Трамп слил личную переписку с генсеком НАТО
2
19:30
Цена обучения профессии в ЯНАО: как корреспондент URA.RU в колледж поступал
19:29
Вучичу пообещали сломать хребет за остановку экспорта боеприпасов
4
19:24
Курганская школьница первой в истории Целинного округа сдала ЕГЭ на 100 баллов. Фото
5
19:20
Усталость есть, выгорания нет: SHAMAN рассказал, что его спасает
19:17
В Тюмени хотят ввести туристический налог
19:11
Россияне начали спускать деньги, чтобы научиться выживать в лесу
2
19:10
Украинские диверсанты принарядились, чтобы не попасться русским солдатам
19:01
Курганец украл у соседа два телевизора, но не смог их вынести из квартиры
5
19:00
Айтишники, психолог и фрилансер: курганские «Новые люди» назвали кандидатов в облдуму. Список
3
18:57
Проводят ли пациентам в ЯНАО медицинскую трансплантацию кала
1
18:54
Иран поклялся прекратить огонь при одном условии
1
18:51
Украина запустила почти 20 дронов на российские регионы
18:50
Пермский производитель спортивной обуви получил убытки
18:49
Свердловчанам придется больше тратить на покупку мебели и медицинских товаров
18:49
В Тюменской области гадюки укусили шесть человек
18:49
Следователи рассказали, как неадекват, покалечивший ребенка, оказался в Шереметьево
18:46
Самолет «Ямала» загорелся в воздухе из-за птицы
1
18:45
Стало известно, кто поборется за титул «Мисс Екатеринбург — 2025». Фото
18:44
Telegraph: Прибалтика и Польша могут создать железный занавес на границе с РФ
18:41
Силовики выясняют причины смерти офицера Росгвардии в челябинском Озерске
18:35
Путин распорядился убрать иностранные слова из общественных мест
1
18:35
Стало известно о состоянии мальчика, которого дебошир едва не убил в Шереметьево
18:34
На опасном участке трассы Сургут-Тюмень начался ремонт дороги после массовых жалоб. Видео
18:33
Трамп собрался заключить сделку с Россией
5
18:32
В аэропортах Казани и Нижнекамска перестали принимать самолеты
18:30
В Тюмени придумали, как избавиться от визуального шума на улицах
18:28
Российские банки будут отчитываться перед родителями несовершеннолетних клиентов
18:24
«Rolex, яхта и бриллианты 2025»: самые дорогие подарки Челябинска в июне. Фото
18:23
Миллионные долги и угроза банкротства: что известно о пермском заводе, попавшем под санкции США
18:22
В Тегеране убит глава иранской спецслужбы «Басидж»
18:22
В челябинском парке Гагарина рассказали, где погулять рядом в день проведения «Атомного выпускного»
18:21
В ЯНАО перевернулся автомобиль на перекрестке. Фото
18:20
Московская школьница набрала максимальные баллы по четырем экзаменам
18:19
В Курганской области подешевели яйца, но подорожала рыба. Инфографика
1
18:19
В России заметно выросли цены на белый хлеб и морковь
2
18:17
Медуниверситет в Перми значительно повысил стоимость обучения
18:16
Россиянам назвали самые популярные ниши для старта бизнеса
2
18:15
Земляника появилась на рынках Екатеринбурга: где дешево купить. Фото
18:09
Невеста Лепса высказалась о конфликте с Киркоровым
18:02
Вдова уральского хирурга Мансурова рассказала, почему он отказался от работы в Москве и Европе
3
18:02
В курганском перинатальном центре установили первый летний рекорд
1
18:01
В России будут замораживать активы диверсантов и их спонсоров
18:00
У ГИБДД появится больше прав, чтобы забирать удостоверения у водителей
2
17:59
Пермяк похвастался гигантским лещом. Фото
17:59
После запрета электросамокатов в Перми стало меньше аварий
2
17:57
МВД и Росгвардия начнут охранять площадь 1905 года в Екатеринбурге
17:54
Всемирно известный свердловчанин стал героем остросюжетного зрелища
17:49
Российская нефть заметно подорожала на фоне войны Ирана и Израиля
2
17:49
Израиль пообещал больше не бомбить Иран
17:44
Все желающие в Кургане выступят со стендапами и концертами в ЦПКиО
17:40
В ХМАО паводок стремительно теряет силу
17:39
Уральским боксерам будут ежемесячно платить стипендии до 30 тысяч рублей
17:38
Как правильно подкармливать малину летом: правила богатого урожая
17:35
Самолет, летевший из Москвы в Тобольск, вынужденно сел в Тюмени
17:33
«Цена просто улетная»: многодетная семья из ЯНАО ужаснулась стоимости авиабилетов. Скрин
7
17:33
ЦБ запустил процесс ликвидации производителя турбин и пневматики из Кургана
17:33
Под Екатеринбургом выберут главную славянскую красавицу
17:30
Пермская ЛДПР меняет офис, чтобы соответствовать новому статусу
17:29
Прокуратура начала проверку по факту смерти челябинских подростков на мотоцикле. Видео
17:28
Курган богат талантами: студентки КГУ стали лауреатами областной молодежной премии. Фото
4
17:27
Трехлетняя девочка выпала с четвертого этажа в свердловском городе
1
17:26
Путин одобрил создание отечественного мессенджера
4
17:24
Челябинцам раскрыли самые прибыльные вакансии для студентов
17:22
Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище
17:20
Битва дронов и нейросетей: как пройдет IT-форум в Ханты-Мансийске
17:15
В крупнейшем вузе Прикамья раскрыли самые популярные направления для поступления
17:14
В Кургане ветерану СВО вручили бесплатный «Москвич». Фото
17:14
В центре Челябинска закроют движение трамваев
17:12
«Архангел» в небе Крыма: в России испытали новый дрон
17:11
Гендиректор ММК Шиляев стал почетным гражданином Магнитогорска
17:11
Израиль отомстил Ирану, атаковав радиолокационную станцию
17:10
Глава курганского округа Демешкин уходит в отставку на фоне ЧП с детьми. Инсайд
13
17:08
Появились новые подробности смертельной аварии с подростками-мотоциклистами под Челябинском
17:08
В Пермском крае предпринимателю запретили производить вино из рыжиков
17:04
В Екатеринбурге снесут 300 киосков, и это только за лето
6
17:02
Лицам без гражданства разрешат служить в российской армии
4
17:02
Орлов хочет побыть мэром Екатеринбурга еще один срок
5
17:02
Израиль начал бить по окрестностям Ирана
6
17:01
RuStore идет в iPhone: Госдума заставит Apple пустить российский магазин в свои гаджеты
1
17:00
В ХМАО нашли тело мужчины, утонувшего во время купания в карьере
16:56
Правительство ЯНАО оплатит протезы и ортопедические изделия военнослужащим
16:56
В крови свердловчанина, впавшего в Турции в кому, нашли алкоголь
1
16:55
На челябинца, избившего ребенка, возбуждено уголовное дело
16:51
Трамп грязно выругался при журналистах, спросивших про Иран и Израиль. Видео
1
16:50
Под Челябинском двое подростков погибли, врезавшись в столб на мотоцикле
1
16:50
«Гарри Поттера» покажут в Кургане в уникальном формате с симфоническим оркестром
1
16:49
Тюменские школьники сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
16:49
От дружбы славян до Дня моряка: список праздников 25 июня 2025
1
16:45
На Ямале резко вырос спрос на борьбу с насекомыми
1
16:44
В Кургане будет тепло и безветренно
16:38
Сургутяне нашли неизвестное захоронение возле главного городского парка. Фото
16:36
Алаудинов раскрыл, куда идет оружие, выделенное Украине
2
16:35
В управлении наркоконтроля Пермского края меняется начальник
16:35
Отель в Тюмени, который не могут продать годами, подешевел на 71 миллион рублей
16:35
В Челябинске пьяный пассажир выстрелил в водителя автобуса
16:34
Народная любовь: прощальные аплодисменты Талызиной не стихали больше минуты. Видео
16:31
Россия пытается вернуть граждан, насильно удерживаемых на Украине
16:30
Гендиректору аккумуляторного завода присвоено звание «Почетный гражданин Тюмени»
1
16:27
Переезд без звонка военкомату обойдется россиянам в 20 тысяч рублей
4
16:26
Надежда Кадышева отказалась выступать на «Ночи музыки» в Екатеринбурге
2
16:25
В больнице Курганской области открыли доску памяти бывшего главврача Токарской. Фото
1
16:23
В Балатовский парк в Перми вернут кафе
16:21
В ЯНАО реконструируют дорогу, обещанную губернатором во время «Честного маршрута». Фото
16:19
Свердловский турист не может дышать после падения с балкона в Турции
16:18
Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран
3
16:16
Путин попросил Москалькову искать без вести пропавших на СВО
16:13
Челябинский губернатор Текслер доложил главе Минэнерго РФ о газификации региона
16:11
Яйца стремительно дешевеют в Свердловской области
16:11
В Тюмени в автобусе произошла драка. Видео
1
16:09
Как выглядит список кандидатов от ЛДПР в курганскую облдуму. Инсайд
3
16:09
Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы
3
16:09
В Челябинске скорректировали проект ремонта фасадов на гостевых маршрутах в центре города. Фото
16:07
Пермская художественная галерея закрылась для посетителей
16:03
В Москве простились с Валентиной Талызиной. Фото, видео
16:02
В Сургуте директор стройфирмы попался на фиктивном трудоустройстве мигрантов. Видео
1
16:02
Тюменский актив олигарха Юзефовича задолжал сотрудникам миллионы рублей
16:01
Не сильно дорогой: стала известна цена гроба Валентины Талызиной
1
16:00
Рютте призвал Британию защититься, чтобы не учить русский язык
2
16:00
Тюменцы массово обрабатывают участки от комаров
16:00
Песков раскрыл, просил ли глава МИД Ирана что-то передать США через Путина
15:57
В Чебоксарах приостановили работу аэропорта
15:54
Регоператор ответил садоводам Тюмени на главные вопросы об обращении с ТКО
3
15:54
Похитители-рецидивисты вынесли из продуктового магазина в Тюмени игровой автомат. Фото
15:52
Ротация «Единой России» в гордуме Томска обернулась проблемами
15:52
План «Ковер» ввели в аэропорту Чебоксары
15:52
Зеленский пытается выловить Трампа на саммите НАТО
15:45
Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России
2
15:44
Свердловчанка умерла в Турции, узнав про впавшего в кому мужа
2
15:42
Браслет с могилы энеолита увеличил возраст южноуральской металлургии на 1000 лет
1
15:40
Глава Пуровского района Трапезников поразил мэров ямальских городов
2
15:37
В ЛНР 30 тысяч человек остались без воды после налета ВСУ
15:34
В Перми эвакуировали девятиэтажку из-за загоревшегося холодильника. Фото
15:32
Супруга челябинского губернатора показала фото деда с Первого Парада Победы. Фото
15:29
Свердловчанин впал в кому после падения с балкона на турецком курорте. Фото
3
15:29
Более 30 украинских дронов сбили за утро над Россией
15:27
В Свердловской области взлетели цены на огурцы и курицу
7
15:26
Врач раскрыл, какие привычки старят кожу раньше срока
15:25
ВС РФ уничтожили 34 украинских дрона
15:24
Венедиктов: удары США по Ирану ведут к новой эскалации
15:22
Венедиктов: Россия готова к поиску политического решения конфликта на Украине
1
15:22
Курганский вездеход показали в мультсериале. Фото
6
15:17
Запуск беспилотного трамвая и изменение Площади 1905 года: о чем мэр Екатеринбурга говорил в отчете в гордуме
5
15:15
В Шадринске потеплеет
15:10
Страховщики судятся с курганской сетью «Метрополис» из-за сгоревшего холодильника
15:09
Участник СВО из Перми ищет хозяина для кота, которого вывез из Курской области
15:09
Глава МИД Ирана позвонил коллеге из Катара
15:08
В Курганской области на фестиваль в Частоозерье просят приезжать с наличкой
4
15:08
NYT: Трамп ошарашил американских чиновников заявлением об Израиле и Иране
2
15:05
Заммэра Нового Уренгоя бьет тревогу из-за потерявшейся девушки в черном платье. Фото
15:02
Жители ХМАО выбрали парки, скверы и набережные для благоустройства в 2026 году. Список
1
14:56
Лавров обвинил генсека ООН в превышении полномочий
14:56
В лесу Екатеринбурга обнаружили труп. Фото
1
14:56
В Интернете появился фейк о введении с июля в РФ выплат для домохозяек
1
14:55
Рютте назвал переговоры России и Украины в Стамбуле несерьезными
6
14:55
В Екатеринбурге расхватали десятки тысяч билетов на шоу виртуозов: что ждет гостей. Фото
1
14:54
В AppStore вернули приложение российского банка
3
14:54
В Тюмени на месяц перекроют проезд по Народной. Схема
14:50
Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку
2
14:49
Паслер создал общероссийский прецедент, найдя замену арестованному мэру
3
14:44
В Курганской области задержали 16 тонн куриной печени с измененной датой выпуска
14:44
Дебошир, едва не убивший ребенка в Шереметьево, употреблял наркотики
1
14:43
Лекция от Авербуха и встреча с героями СВО: как в Тюмени отметят День молодежи
14:43
Рис не покинет страну: Россия продлила запрет на экспорт сырца до конца года
2
14:42
Обращения губернаторов о сборах с вкладов жителей на СВО оказались дипфейками
1
14:42
На Ямале изменится оплата за детские сады
14:42
Участникам СВО предложили варианты работы в Челябинской области
1
14:40
Теплоэнергетики Кургана ведут работы на теплосетях перед ремонтом дорог
2
14:36
Экс-замминистра обороны Иванов, потративший чужие деньги, просит наказать себя по справедливости
1
14:32
Пермяки показали испытания системы «Кукловод» для управления дроном на оптоволокне. Видео
14:28
Названы самые востребованные профессии в Тюменской области
1
14:26
Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме
1
14:23
Стало известно, когда начнется строительство ипподрома под Пермью
14:21
Песков оценил качество поддержки Ирана со стороны России
14:20
В соцсетях расходится фейк об обязательной сертификации ресторанов русской кухни
14:19
В Саратове пилоты самолета заметили дрон во время посадки
2
14:19
Российские войска освободили село в ДНР
1
14:18
«Поворотный момент»: в США отреагировали на решение Путина по «Орешнику»
2
14:16
Курганский волонтер стал самым юным жителем региона, удостоенным благодарности от Путина. Видео
3
14:16
В Тюмени оштрафовали женщину-Робин Гуда
1
14:14
ВС РФ освободили Дылеевку
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Разминка, высокомерие и наглость: как мировые СМИ отреагировали на атаку Ирана на США
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Полицейские провели рейд в Тобольске и выявили 11 нелегалов
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«Люди кричали»: екатеринбуржцев напугали звуки, похожие на взрывы. Видео
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В США опубликовали неутешительные для Зеленского итоги саммита НАТО
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МИД России дал важные рекомендации россиянам в зоне ирано-израильского конфликта
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В Катаре ответили на атаку Ирана по авиабазе
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Украина атакует дронами Курскую и Брянскую области
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Челябинские школьники сразились в прыжках через «резиночку» и игре в «классики»
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Зеленский рассказал о планах по совместному производству дронов с Великобританией
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Два уроженца Ингушетии находятся в розыске по делу о теракте в «Крокусе»
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Главная переправа ЯНАО перешла на ограниченный режим работы из-за погоды
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Женщин будут отговаривать от аборта с помощью пластиковых эмбрионов в Кургане. Фото
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Жители ХМАО пожаловались на лошадей, ворующих мусор в центре Нефтеюганска. Фото, видео
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Саудовская Аравия сделала жесткое заявление против Ирана после ударов по Катару
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Трамп оценил ответ Ирана на атаки США
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Египет поддержал Катар после ударов Ирана
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Дубай, Кувейт и Бахрейн возобновили полеты после ударов Ирана по базам США
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Олег Майами спас тонущую женщину на отдыхе в Таиланде
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Иран продолжит наносить удары по США
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ОАЭ открыл воздушное пространство после ударов Ирана по базам США
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Десятки рейсов на Ближний Восток перенаправлены в другие аэропорты
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«Аэрофлот» изменил маршрут полетов в Дубай и Абу-Даби
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Огонь по базам США: Иран ударил по Аль-Удейду. Фото, видео
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Депутат, глава спорторганизации и бывший следователь: кого расстреляли в Тульской области
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СК направил в Генпрокуратуру дело о теракте в «Крокус Сити Холле»
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Под ударом - Аль-Удейд: Иран атаковал крупнейшую американскую базу в Катаре
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Количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести