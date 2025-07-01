МЧС сделало заявление для жителей Орловской области

В Орловской области объявили авиационную опасность
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В Орловской области объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Об этом рассказали представители МЧС России.

«Авиационная опасность на территории Орловской области», — говорится в сообщении. Его публикует ТАСС. 

Ранее в нескольких городах были введены ограничения на полеты воздушных средств. Кроме того, в некоторых регионах были уничтожены БПЛА. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Об этом рассказали представители МЧС России. «Авиационная опасность на территории Орловской области», — говорится в сообщении. Его публикует ТАСС.  Ранее в нескольких городах были введены ограничения на полеты воздушных средств. Кроме того, в некоторых регионах были уничтожены БПЛА. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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