Бречалов: три человека погибли и 35 ранены в результате атаки ВСУ в Ижевске

В результате ночной атаки ВСУ на Ижевск трое человек погибли. Еще 35 получили различные ранения. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Был у пострадавших в больнице — на данный момент госпитализированы 35 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. <...> К огромному сожалению у нас 3 погибших. Близким — глубочайшие соболезнования», — написал Бречалов в своем telegram-канале. Он отметил, что родственникам погибших, а также пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
В ночь на 1 июля ВСУ предприняли попытку атаковать Ижевск с использованием беспилотников. В результате удара повреждения получил один из промышленных объектов города. По информации Бречалова, к месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы, был организован вывод сотрудников, имеются раненые и погибшие. Вследствие атаки возникли несколько возгораний, ликвидацией которых занимаются пожарные расчеты. Telegram-канал Shot ранее сообщал, что три дрона были уничтожены средствами ПВО. Подробнее о ситуации в городе — в онлайн-трансляции URA.RU.
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