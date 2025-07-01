В Ижевске отменены все массовые мероприятия

Власти Ижевска отменили все массовые мероприятия, запланированные в городе на 1 и 2 июля 2025 года. Решение было принято на фоне атаки украинских беспилотников в городе, которые привели к погибшим. Об этом сообщили в администрации.
«В Ижевске отменяются массовые мероприятия 1 и 2 июля», — сообщили в пресс-службе администрации города. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
В сообщении уточняется, что 1 июля не состоятся автопробег и концерт, посвященные Дню ветерана боевых действий, а также световая инсталляция на светомузыкальном фонтане в Летнем саду имени М. Горького. Также 2 июля отменяется митинг-концерт, посвященный пятилетию присвоения Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести».
Атака украинских беспилотников на Ижевск произошла утром 1 июля. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, целью было одно из городских предприятий, есть погибшие и пострадавшие, на месте работают экстренные службы. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.