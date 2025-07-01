В Ижевске отменены все массовые мероприятия

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В Ижевске отменили все праздничные мероприятия на ближайшие дни
В Ижевске отменили все праздничные мероприятия на ближайшие дни Фото:

Власти Ижевска отменили все массовые мероприятия, запланированные в городе на 1 и 2 июля 2025 года. Решение было принято на фоне атаки украинских беспилотников в городе, которые привели к погибшим. Об этом сообщили в администрации. 

«В Ижевске отменяются массовые мероприятия 1 и 2 июля», — сообщили в пресс-службе администрации города. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

В сообщении уточняется, что 1 июля не состоятся автопробег и концерт, посвященные Дню ветерана боевых действий, а также световая инсталляция на светомузыкальном фонтане в Летнем саду имени М. Горького. Также 2 июля отменяется митинг-концерт, посвященный пятилетию присвоения Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести». 

Атака украинских беспилотников на Ижевск произошла утром 1 июля. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, целью было одно из городских предприятий, есть погибшие и пострадавшие, на месте работают экстренные службы. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.

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Власти Ижевска отменили все массовые мероприятия, запланированные в городе на 1 и 2 июля 2025 года. Решение было принято на фоне атаки украинских беспилотников в городе, которые привели к погибшим. Об этом сообщили в администрации.  «В Ижевске отменяются массовые мероприятия 1 и 2 июля», — сообщили в пресс-службе администрации города. Сообщение опубликовано в telegram-канале. В сообщении уточняется, что 1 июля не состоятся автопробег и концерт, посвященные Дню ветерана боевых действий, а также световая инсталляция на светомузыкальном фонтане в Летнем саду имени М. Горького. Также 2 июля отменяется митинг-концерт, посвященный пятилетию присвоения Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести».  Атака украинских беспилотников на Ижевск произошла утром 1 июля. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, целью было одно из городских предприятий, есть погибшие и пострадавшие, на месте работают экстренные службы. URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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