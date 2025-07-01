В России предложили усилить уголовную ответственность для иноагентов

В Государственную Думу внесли законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности для иноагентов в России. Об этом сообщил депутат Госдумы, Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Вместе с коллегами внес в Государственную Думу проект изменений <...>, направленных на усиление уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, регламентирующего порядок деятельности иностранных агентов», — написал Пискарев в своем telegram-канале. Проект разработан Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства.
Ключевое изменение касается порядка наступления уголовной ответственности. В настоящее время уголовное преследование возможно только после трех административных нарушений в течение года. Новый законопроект предлагает упростить эту схему: уголовная ответственность будет наступать уже при повторном нарушении закона, если ранее иноагент уже был привлечен к административной ответственности.
Инициаторы законопроекта отмечают, что иноагенты, зачастую находясь за рубежом, игнорируют российские требования: не представляют отчетность, неправильно маркируют материалы, нарушают запреты на просветительскую деятельность. По мнению авторов инициативы, действующие меры административной ответственности оказываются недостаточными для пресечения подобных нарушений. Законопроект получил положительные отзывы со стороны Правительства России и Верховного Суда РФ.
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