Минфин планирует ввести новые пошлины для мигрантов

Министерство финансов России предложило ввести новые государственные пошлины для мигрантов с 1 сентября 2025 года. Соответствующие поправки в закон о правовом положении иностранных граждан одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один близкий к комиссии, второй — в Белом доме.
«Министерство финансов предложило ввести с 1 сентября 2025 г. новые пошлины для мигрантов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России 30 июня», — сообщают журналисты. Согласно проекту, мигрантам и лицам без гражданства придется заплатить 500 рублей за постановку на учет по месту пребывания и 1000 рублей за продление срока временного пребывания.
За выдачу патента и продление срока действия разрешения на работу установят пошлину 4200 рублей за каждую услугу. Получение дубликатов разрешений на работу, патентов и разрешений на привлечение иностранных работников обойдется в 2100 рублей за каждый документ.
По словам первого заместителя генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» Софии Батуры, повышение пошлин направлено на обеспечение качественной и устойчивой системы оказания услуг и усиление миграционного контроля. В настоящее время госпошлины взимаются за выдачу разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на привлечение иностранных работников, приглашение иностранца в Россию, а также за продление срока временного пребывания и регистрацию по месту жительства.
Ранее Минфин уже предлагал повысить и ввести новые госпошлины для мигрантов и автовладельцев, объясняя это необходимостью индексации сборов, которые не пересматривались 7-11 лет. По оценкам министерства, такие меры позволят дополнительно привлечь в бюджет более 45 млрд рублей, из которых 17 млрд составят поступления от миграционных пошлин. Законопроект с этими изменениями был рассмотрен правительственной комиссией 30 июня.
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