Не сдавших биометрию иностранцев лишат мобильной связи

С 1 июля 2025 года в России вступают в силу новые правила для иностранных граждан, пользующихся услугами мобильной связи. Иностранцы, не прошедшие регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), будут поэтапно отключаться от связи. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе», — говорится на сайте министерства. Кроме того, на одного абонента разрешено оформить не более 10 SIM-карт. Для уже действующих договоров срок сдачи биометрии истек 1 июля. Нарушивших это требование ждет поэтапное отключение связи.
Отключение мобильной связи будет происходить в несколько этапов. В первую очередь, для неактивных более трех месяцев номеров услуга будет прекращена немедленно. Для активных номеров сначала заблокируют международную и междугороднюю связь, а также снизят скорость интернета. Через 30 дней услуги связи будут отключены полностью.
Для оформления договора связи иностранцам необходимо получить СНИЛС, создать учетную запись на портале «Госуслуги», пройти биометрическую регистрацию и предоставить IMEI телефона. Проверить количество оформленных на себя номеров можно в разделе «Сим-карты» на «Госуслугах». Лишние номера потребуется расторгнуть, после чего подтвердить личность по биометрии в салоне связи. С 30 июня 2025 года иностранцы, планирующие въезд в Россию, могут подать заявление и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе для них создается цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись «Госуслуг». Для завершения регистрации потребуется один визит в банк для подтверждения данных.
По данным Минцифры, на 1 июля 2025 года более двух миллионов иностранных граждан уже зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым требованиям. Для удобства процедура регистрации биометрии, получения СНИЛС и подтверждения учетной записи «Госуслуг» теперь доступна в ряде банков за один визит.
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