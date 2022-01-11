Пермяк «наездил» 100 тысяч штрафа и устроил погоню с ДПС

Уйти от закона должнику все же не удалось Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Перми задолжал судебным приставам более 100 тысяч рублей — на такую сумму накопился штраф за его нарушения ПДД. Когда его хотел остановить патруль ДПС, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться. Об инциденте сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

«В отношении автомобилиста было возбуждено 55 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Сотрудники ведомства неоднократно уведомляли об этом нарушителя, но тот продолжал оставлять без внимания их требования. В итоге судебные приставы обратились в суд с заявлением о временном ограничении должника в праве на управление транспортом», — сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил заявление. Всем нарядам ДПС от приставов были разосланы данные автомобиля должника: марка и регистрационный номер.

«Заметив на дороге машину, инспектор ГИБДД потребовал водителя остановиться, но лихач решил уйти от закона и лишь увеличил скорость. Патрульным автомобилем было организовано преследование. Погоня была недолгой, вскоре автохам был задержан», — добавили в пресс-службе.

На место выехали судебные приставы, наложили арест на его автомобиль Kia Optima и отправили на спецстоянку, где машина будет находиться до принудительной реализации. Если владелец не погасит многочисленные долги, то машину продадут в ходе торгов.

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