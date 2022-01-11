Поехав за добавкой алкоголя сразу два водителя были задержаны Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пьяная вечеринка в бане для жителей Сладковского района (Тюменская область) закончилась приводом в полицию, так как молодым людям было мало выпивки, и они решили съездить за добавкой, причем дважды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Два молодых человека вчера вечером задержаны пьяными за рулем в Сладковском районе. Компания пила пиво в бане в деревне Усово. Алкоголь быстро закончился, за ним отправили 18-летнего парня. За рулем ВАЗ-2110 его остановили инспекторы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Молодой человек не только был нетрезв, но еще и не имел водительского удостоверения. Показатель алкотестера составил 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что, без малого, соответствует одной промилле.

Вскоре на поиски так и не вернувшегося товарища отправилась и остальная компания. И тоже за рулем. Их Kia также остановили сотрудники полиции. 23-летний водитель иномарки отказался проходить тест на алкоголь.

Оба молодых человека получили административные протоколы. Им грозит 15 суток ареста, либо штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: УГИБДД по Тюменской области

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